Pejiño vuelve a resentirse y sumará su quinta ausencia

Porque a pesar de que el extremo no sufre ninguna lesión muscular, ni la ha sufrido a lo largo de todo el curso, un desgaste en el tendón del aductor derecho le impide rendir a tope. Por eso cuando se prueba en los entrenamientos no termina de encontrarse. De hecho, el martes pasado realizó varios esprint bajo la supervisión del readaptador Andrés Pérez y del fisioterapeuta jefe Juan Naranjo –como refleja la imagen que acompaña esta información–, sin embargo, al término de la sesión concluyó que no estaba listo para jugar en Málaga.

Lo que siente Pejiño cuando se ejercita al máximo es que puede romperse en cualquier momento, por lo que prefiere no forzar si se trata de un entrenamiento o pedir el cambio si le sucede en un partido. Así ocurrió en las citas ante la SD Ponferradina –séptima jornada– y el CD Lugo –undécima fecha–. En ambos casos tuvo que retirarse del terreno de juego antes de llegar al descanso.

Frente al cuadro berciano acababa de marcar un gol en el primer minuto de juego y de participar en otras buenas jugadas de ataque, la mayoría de ellas ejecutadas con su explosividad característica, cuando se sentó en el césped por que notó algo raro. Prefirió salir. Era el minuto 21.

Casi un mes después, en el Anxo Carro, duró cinco más sobre el terreno de juego: en el 26’, después de que Pepe Mel le gritara desde la banda «Peji, Peji» para que se tirara al suelo y no forzara a la hora de defender una acción del Lugo, se retiró al vestuario. Antes lo había hecho Jonathan Viera por una fractura en un dedo del pie y una rotura en el aductor; luego, fue Peñaranda el que se rompió.

Las dos sustituciones, ambas por el mismo motivo, por miedo a romperse, llamaron la atención. El futbolista no tenía ninguna lesión, sin embargo, había algo que le impedía rendir a tope en determinados momentos: el desgaste en el tendón. Por eso después del choque frente al Alcorcón –jugó 59 minutos–, cuatro días después del de Lugo, se tomó un respiro.

La decisión que tomaron entre el propio jugador, Pepe Mel y los servicios médicos fue que descansara al menos una semana para valorar su estado. Así, no viajó a San Sebastián, pero tampoco entró en la convocatoria para la visita del FC Fuenlabrada, el pasado miércoles 3 de noviembre. Fue un par de días después, en la previa del duelo ante el Real Oviedo, cuando el técnico reveló públicamente que Pejiño no volvería hasta que no se encontrara bien del todo. Hasta hoy.

El barbateño entró el pasado lunes en su cuarta semana de trabajo de recuperación y, aunque está mucho mejor que cuando paró, todavía siente molestias en la zona del aductor derecho cuando realiza un esfuerzo al máximo, por lo que no estará en La Rosaleda.

Influye también que su umbral del dolor, a diferencia de otros futbolistas, es más bajo de lo habitual. A tal circunstancia en general, no al caso específico de Pejiño, se ha referido Pepe Mel varias veces durante sus comparecencias, que no es el mismo en uno u otro jugador y que eso tiene relevancia a la hora de que se recupere antes o después.

Ante la insistencia del gaditano en que sus dolores persisten, el siguiente paso será la realización de un nueva prueba que será revisada por un médico externo a la UD Las Palmas, tal y como ha sucedido tantas otras veces con otros jugadores. A la espera del diagnóstico del nuevo galeno, la fecha del regreso de Pejiño es incierta.

Ya le sucedió la temporada pasada, su primera en la entidad amarilla, cuando estuvo tres meses y medio sin jugar por un doble lesión. De la primera, muscular, se recuperó sin problemas, pero cuando se iba a reincorporar, un encontronazo con Enzo Loiodice en un entrenamiento le provocó una afección en el tobillo de la que tardó más de la cuenta en restablecerse. Se perdió un total de 15 encuentros.

Una campaña después, de momento suma cuatro y serán cinco el sábado, pero por otra cuestión. Fundamental en los esquemas de Mel, el equipo echa de menos su capacidad de desborde por la banda y también de gol, ya que es el segundo máximo realizador, con cinco tantos, uno menos que Jesé.

Lo único seguro es que no estará en La Rosaleda. Su presencia en Leganés el fin de semana siguiente dependerá de su evolución en los próximos días. En todo caso, hay que esperar por Pejiño.