Pepe Mel ha detectado dónde tiene carencias en su plantel y ya ha adelantado su carta a los Reyes Magos. A un mes y medio de que se abra el mercado invernal, el entrenador de la UD habla sin tapujos de que la baja de Sergio Ruiz le ha hecho daño y ya le ha transmitido al director deportivo de la entidad amarilla que sus deseos pasan por suplir al cántabro. "Es lo único que le he pedido a Luis (Helguera) y estoy seguro de que supliremos esa baja", subrayó el técnico madrileño de cara al rastreo de opciones en la ventana que se abre el próximo 3 de enero y se prolongará hasta el día 31 del mismo mes.

"No tenemos que pensar a corto plazo sino a lo que nos viene en dos meses. La baja de Sergio es muy muy importante. Nos hace daño porque es un jugador que nos hubiera hecho ser un equipo complicado para los demás si éramos capaces de tener a Sergio en el campo con los demás compañeros que le rodeasen. No lo vamos a tener, por lo tanto no es algo que tengamos que pensar sino en mejorar en el equipo", remarcó el entrenador amarillo en cuanto al agujero que le crea el adiós del mediocentro cántabro en la idea que tenía con su equipo, al menos hasta finales de diciembre, cuando Ruiz tenía pactada su cesión en Las Palmas.

Asimismo, Mel quiso aclarar que el compromiso de los jugadores que no están teniendo excesivo protagonismo por la falta de minutos de competición es máxima. "¿Gente que quiera salir? Más bien al contrario. Tengo conversaciones con ellas muy estrechas y lo que me transmiten es todo lo contrario", avanzó el míster, a la vez que aclaró que los nombres que se están barajando en medios de comunicación como posibles salidas "no parecen que tengan muchas ganas de hacerlo".

Eso sí, teniendo en cuenta la nómina de efectivos que no están pudiendo acumular excesivos minutos sobre el césped: Unai Veiga (38), Rafa Mujica (24), Álex Suárez (90), Maikel Mesa (235) o Armando Sadiku (248) -además de los canteranos Saúl Coco (12), Ale García (51) o Clau Mendes (72)-, el entrenador de la Unión Deportiva quiso argumentar que dispone "de un once fijo y con una idea de jugadores que aportan" y que por lo tanto, "ahora viene la Copa del Rey y habrá que ver qué pasa". Un mensaje de intenciones para que aprovechen su oportunidad ya que "al final queda tiempo y un futbolista profesional cuando ve que no entra pues lo que quiere es jugar".

Pejiño y los servicios médicos

Cuestionado Mel sobre la decisión de Pejiño de acudir a una segunda revisión médica distinta a la de los galenos del club, el estratega salió por peteneras. "Desconozco que haya problemas con los médicos de la UD. Me entero de que Pejiño haya pedido una opinión externa", trasladó en un primer momento, para acto seguido dar una opinión más amplia sobre la gestión que él lleva en la relación entrenador-jugador. "Lo que quiero es que el jugador esté cómodo, hay futbolistas que tienen confianza con gente que ya les han tratado, eso pasa en todos los equipos. Raúl Navas se marchó porque tiene mucha confianza con una persona con la que coincidió en Pamplona. Esas cosas ocurren y cuando ven que se les puede enquistar la cosa pues hacen ese tipo de acciones porque les da confianza en que esa persona les va a solucionar el problema", añadió.

En cuanto a la lectura que hace sobre la baja del extremo gaditano y no poder disponer de su segundo máximo artillero de la plantilla con cinco tantos, el jefe del banquillo optó ahora por la respuesta contraria a la de la sorpresa, pues alegó que "no es algo nuevo", ya que como recordó el de Barbate "se perdió el año pasado más de 20 partidos y ahora va camino de lo mismo".

Pero no quiso poner solo el foco en las molestias que tiene Peji en el aductor derecho, sino que Mel también abrió el abanico a la larga lista de ausencias que maneja de cara a las convocatorias y que no son moco de paco. "Cada jugador que no puede participar es un efectivo que no tenemos y dinero que pierde el club. Es algo que sucede no solo con Pejiño, sino con Nuke Mfulu, con Peñaranda, también con la de Sergio Ruiz. Me siento jodido por ellos pero los intento animar", sentenció el estratega.