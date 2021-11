Navas-Curbelo, la muralla que da más puntos

Un armazón para La Rosaleda. Pepe Mel recupera a la pareja de centrales con la que el equipo ha logrado sus mejores resultados. Es la que forman Raúl Navas y Eric Curbelo. El grancanario no estuvo en el último duelo, el sábado pasado frente al Real Zaragoza, por sanción, y la UD Las Palmas lo notó: perdió su primer partido de la temporada en el Gran Canaria. Siete días después, reaparece en Málaga junto a su mejor socio, que acusó su ausencia, para restaurar otra vez la muralla amarilla.

Cuando Navas y Curbelo han jugado juntos en el centro de la defensa, sin un tercer central, el cuadro isleño ha sumado 14 de sus 27 puntos, es decir, más de la mitad. Y eso que no fue la pareja que comenzó la temporada, pero desde que ambos se hicieron con el sitio en el derbi frente al CD Tenerife la UD comenzó a volar en la clasificación hasta situarse donde está, en los puestos de playoff.

De hecho, fue la tercera, seguramente porque la lesión del sevillano impidió que se asentara antes. En todo caso, Mel probó y probó hasta que por fin dio con una tecla que, sumada a las demás, elevaron a la UD.

La pareja de zagueros que abrió el campeonato fue la formada por Raúl Navas y Erick Ferigra, dos de los fichajes del verano pasado. Ambos venían para poner orden en una línea desastrosa la temporada pasada y que debía mejorar si el equipo quería aspirar a cotas más altas en la presente campaña. El dato habla por sí solo: 53 goles encajados en 42 partidos, los mismo que el último, el Albacete, y sólo superado por el penúltimo, el Castellón, que recibió uno más.

Por eso Mel apostó por ellos al principio y los resultados fueron óptimos: un empate frente al Real Valladolid (1-1) en la jornada inaugural y una victoria en casa frente al Huesca (2-1). En medio, el técnico apostó por tres centrales, Curbelo, Navas y Ferigra, en Gerona –única vez en todo el curso–, y el equipo sumó otro punto (0-0). Pero llegó el partido de Anduva y la muralla se vino abajo.

El Mirandés

Influyó el hecho de que el sevillano llegara a la cita después de haber pasado una semana con molestias que creía tener en el isquiotibial –finalmente era un nervio lo que tenía tocado derivado de un golpe en el glúteo, según él mismo confesó–, sin embargo, el repaso del CD Mirandés en la primera parte fue de traca.

El conjunto burgalés llegó por todos lados, por las bandas de Lemos y Benito y también por el centro. Ferigra y Navas completaron el choque la UD perdía por 3-1 al descanso, y se separaron después de la derrota (4-2) por la ausencia del último durante cuatro jornadas.

En ese tiempo, Ferigra y Curbelo capitanearon la defensa y el balance fue mejor que el anterior, porque a los empates frente al Ibiza (1-1) y al Burgos (0-0) le siguieron dos victorias en casa, contra la Ponferradina (2-1) y el Cartagena (4-1). En total, la UD sumó con ellos ocho puntos.

Con Raúl Navas recuperado, Las Palmas visitó el Estadio de los Juegos Mediterráneos para medirse con el líder, el Almería. Como no tenía el ritmo de competición adecuado, Mel apostó por la pareja que le había dado resultado en ausencia del andaluz. No desentonaron, pero el conjunto de Rubi pasó por encima de la UD en la primera parte y se fue al descanso con el marcador a favor.

Ya en la segunda, cuando los amarillos dominaban más en busca de la igualada, Navas entró por Ferigra en el minuto 73 y se ganó la titularidad para el partido siguiente. Parecía que no había estado fuera alrededor de un mes. De hecho, dio la asistencia del gol del empate final (1-1) a Jonathan Viera con un gran pase en profundidad al desmarque del de La Feria. Por su capacidad de liderazgo, ya no saldría del once.

Pepe Mel lo tuvo claro: pese a que sólo había acumulado unos 20 minutos de juego, debía ser uno de los centrales titulares en el derbi frente al CD Tenerife. El elegido para acompañarle fue Curbelo por delante de Ferigra y la decisión no pudo ser más acertada, porque la UD ganó al eterno rival (2-1) casi sin sufrir detrás.

Como tres días después se disputó la primera jornada intersemanal del curso, en Lugo, el madrileño dio descanso a Navas para poner a Ferigra, con resultado catastrófico –entre otras circunstancias como las lesiones de Viera o Pejiño en el primer periodo–: el 2-0 final llegó en los primeros 45 minutos. En los segundos, ya con el sevillano en lugar del ecuatoriano, la UD no reaccionó.

Pero sí lo hizo en los cuatro partidos siguientes, con Curbelo y Navas en el centro de la defensa, porque el cuadro amarillo ganó sus tres primeros partidos seguidos, frente al Alcorcón (3-0), la Real Sociedad B (0-1) y el Fuenlabrada (2-1) y empató el siguiente ante el Oviedo (1-1). Diez puntos que, sumados al de Almería y a los tres del derbi, colocan a esa pareja en el primer puesto en cuanto a rédito se refiere.

La semana pasada Álex Suárez debutó este curso. Lo hizo junto a Raúl Navas y el resultado no fue bueno. Aunque la UD no mereció perder y generó las ocasiones suficientes como para al menos haber empatado el partido, completó su peor actuación defensiva de la temporada. Fallaron los centrales y también el lateral derecho, Ale Díez, que en su segunda titularidad consecutiva por la baja de Lemos –primero por sanción y luego por un problema estomacal de última hora– se ganó su vuelta al banquillo en La Rosaleda.

Ahora Mel recupera a Eric Curbelo y a Raúl Navas para levantar una muralla otra vez delante de Raúl Fernández, que de momento ha encajado 18 tantos, más de uno por partido, pero cuatro de ellos concentrados en Anduva y otros muchos a última hora, sin relevancia en el resultado final. El Málaga CF, de los equipos con menos capacidad realizadora –15– será el siguiente que les ponga a prueba. Tenerles es un respiro.