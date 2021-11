Pepe Mel: «Estoy seguro de que vamos a ascender»

«Lo hacemos francamente bien, la zona de creación es buena y llegamos por muchas vías diferentes, pero luego hay que meterlas. Si queremos ascender, que estoy seguro de que vamos a ascender, tenemos que meter goles», comentó el técnico amarillo, serio en la sala de prensa de La Rosaleda.

«Lo tenemos claro. No cambiamos nuestro formato. Hay que levantar a los chicos. Hemos perdido dos partidos inmerecidamente, pero toca levantarnos y seguir», señaló en ese sentido.

Cuestionado por si pediría a Luis Helguera, el director deportivo, un delantero de cara al mercado de invierno –ya confesó que ha pedido un mediocentro–, se limitó a decir que «no es momento» de hablar de ello. A lo que sí quiso referirse fue a la segunda amarilla que vio Enzo Loiodice en el minuto 51 por una falta inexistente. «Me pilla en directo muy bien colocado. Enzo hace el gesto de no querer darle y se retira. Es un error grave porque nos ha penalizado sobre todo en el aspecto físico. Hemos sido mejores que el Málaga y hemos tenido más ocasiones, pero no hemos hecho gol. Con uno menos todo se pone más cuesta arriba», aseguró el entrenador.

Mel, preguntado por si habría venido bien al equipo algunos cambios después de haber logrado el empate a falta de 13 minutos para el final, fue tajante: no. «He hecho lo que creía que tenía que hacer. No quería mandar el mensaje a los jugadores de ir para atrás. Hemos sido ambiciosos. Hemos metido gente de arriba para ganar. Queríamos ganar con uno menos, no empatarlo», comentó.

Y añadió en cuanto al gol de la victoria del Málaga, obra de Sekou Gassama de cabeza en un córner: «Yepes –técnico de porteros– y yo estábamos diciendo a Raúl Navas que marcara al jugador que acababa de entrar, pero no lo ha escuchado. Si hubiéramos estado acertados en eso, el partido se hubiera muerto con 1-1».