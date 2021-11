El centrocampista del FC Barcelona y ex de la UD Las Palmas, Pedri González, ha sido elegido por Tuttosport como el Golden Boy de 2021, que premia al mejor jugador menor de 21 años de Europa durante este curso. Pedri ha conseguido 318 puntos ante los 119 del segundo clasificado, Bellingham, al que le saca casi 200 puntos de ventaja. Nunca en el trofeo del Golden Boy se ha registrado una diferencia de votos tan grande.

El joven futbolista culé ha firmado un gran año con el Barça, convirtiéndose como intocable en los onces titulares de Ronald Koeman en su primera temporada en la entidad azulgrana, y también logrando la llamada de Luis Enrique para la selección española absoluta, siendo también indiscutible en las alineaciones de La Roja para la Eurocopa de este año, y más tarde para la sub-21 en los Juegos Olímpicos con De La Fuente.

El que fuera su entrenador en la UD Las Palmas, Pepe Mel, no ha querido desaprovechar el momento y ha recordado su experiencia con la joven estrella del fútbol mundial.

"Felicidades Pedri, hoy es uno de esos días en el que te das cuenta de que tu trabajo de entrenador va más allá de ganar", escribió el preparador amarillo junto a la imagen de un abrazo con Pedri. "Es un orgullo ser el ganador del Golden Boy 2021; quiero agradecer a 'Tuttosport', miembros del jurado y aficionados que han estado apoyándome durante este año que para mí ha sido increíble", apuntó el canario en sus primeras palabras tras ganar el premio.

"Vimos a Pedri en pretemporada y dije 'ahí va el millonario, pero todavía no lo sabe'"

En julio, en una entrevista para El Larguero, en la SER, Mel analizó como fue hacer debutar al joven. "Es un portento, no solo por la capacidad física, si fuese solo por eso no hubiese aguantado en Segunda. Antes del fútbol estaba en un equipo de atletismo", reveló en su charla con Manu Carreño.

"Él en un partido de pretemporada en el Benito Villamarín se enfrentó a Joaquín, que podía haber sido su padre. Pero dribla, se marca, se va... Tiene mucho recorrido", asegura, además de añadir: "Estábamos con el presidente de Las Palmas en Marbella de pretemporada vimos a Pedri y dije 'mírale, ahí va el millonario, pero todavía no lo sabe'".

"Cuando lo vimos en el juvenil todo el mundo pensamos lo mismo: 'Si puede hacer eso con los profesionales, es un crack", apunta Mel, que incluso desvela sus consejos al mediocampista de moda en nuestro país. "A Pedri le decíamos 'si quieres ser top, tienes que pisar área y mirar a portería'. Sabe que eso es lo que tiene que mejorar", culminó.

Además, ese mismo mes atendió a los micrófonos de RADIO MARCA, donde aseguró que el Real Madrid se interesó por él antes que el FC Barcelona. "Butragueño se interesó por Pedri, para mí fue un error que no lo fichara el Real Madrid", destacó Mel sobre la decisión del club blanco de no apostar por el joven futbolista canario. Una decisión que, según explica el técnico madrileño "no sólo ocurrió con el Madrid", ya que el Real Betis, club que también ha entrenado el capitalino, "tampoco se interesó en él".