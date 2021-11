Pinchi, Veiga y el amuleto Moleiro

Butarque, un escenario para la redención. La UD regresó al trabajo en Barranco Seco con las novedades de Óscar Pinchi y Unai Veiga. Alistados para el abordaje de Butarque. El atacante coruñés se perdió las tres últimas jornadas por una lesión en el pie, mientras que el centrocampista de Portugalete tenía una infección en el tobillo -inédito desde el 29 de octubre en el Reale Arena ante el ‘Sanse’-.

Pinchi y Veiga se ejercitaron durante hora y media con los suplentes y el resto de los no citados del último duelo en La Rosaleda ante el Málaga CF. Los titulares -de Raúl Fernández a Jesé Rodríguez- se quedaron en el gimnasio. En relación a Pejiño y Peñaranda, siguen al margen y su participación para el pulso del domingo ante el CD Leganés en el recinto pepinero está descartada. Se suman a los descartes para este 2021 de Nuke Mfulu y del cántabro Sergio Ruiz.

Además, el club isleño está pendiente de la resolución del recurso presentado ante el Comité de Competición de la RFEF sobre el organizador galo Enzo Loiodice, que fue expulsado de forma errónea por el colegiado Eduardo Prieto Iglesias en el minuto 51. En la acción de la segunda amarilla, no toca a Paulino y quedaría sin efecto -se quedaría con cuatro-.

Tras encajar dos derrotas consecutivas, ante Real Zaragoza (2-3) en el Gran Canaria y Málaga (2-1), el cuadro amarillo confía en dinamitar la depresión ante el Leganés en Butarque (domingo, 13.00 horas, Movistar LaLiga). La última ocasión que el cuadro de Mel encadenó tres reveses aconteció el 14 de febrero en Almería (3-1) -anteriormente había sucumbido ante Mirandés (2-0) y Sabadell (0-1)-.

Discusión

En un trabajo de rondos, ejercicios de precisión de tiro y un ‘partidillo’, suplentes y descartes lucieron su talante más reivindicativo ante los ojos del novelista José Mel Pérez. Hay mucho en juego. Cruzar la línea y formar parte de los indiscutibles. Una discusión entre Clau Mendes y Erick Ferigra confirmó el grado de compromiso e implicación para variar el rumbo. Un nuevo desliz sacaría a los amarillos de la zona de ‘playoff’, escenario en el que habitan desde la octava jornada, tras golear al Cartagena en el Gran Canaria. Van 51 días en el paraíso de la tabla.

Con 25 dianas, el cuadro de Mel es el segundo máximo realizador. Pero figura como el séptimo más batido (20 goles encajados tras la disputa de 17 contiendas). Óscar Pinchi disputó su último partido ante el Fuenlabrada en el Gran Canaria -3 de noviembre-. Ya arrastraba molestias en el pie, y el percance frenó una aventura interesante. Computa un total de 402 minutos y fue el mejor en el naufragio del Anxo Carro. Junto al gallego, un Veiga que debe espabilar ante la marcha de Sergio Ruiz -en su localidad de Astillero para superar un cuadro de depresión-.

El exjugador de la Real Sociedad B solo ha participado en dos contiendas ligueras ante el Cartagena y el propio ‘Sanse’ en el Reale Arena. Figura en la nómina de jugadores con opciones de salir en el mercado invernal -se abre el 1 de enero de 2022-. Leganés es la avenida del perdón. La ocasión para cambiar roles y recuperar la condición de artista de Alberto Moleiro.

Referente del vivero

El atacante tinerfeño de 18 años, un fijo en las citaciones del combinado nacional juvenil de Santi Denia, ejerció de actor diferencial en el Carlos Tartiere con una asistencia de oro a Kirian Rodríguez.

Se ha perdido cuatro duelos por los requerimientos de la Rojita. Entrenamientos, partidos amistosos ante México e Israel , Fase Élite en Luxemburgo -tres contiendas ante la anfitriona, Azerbayán y Bélgica- y la eterna comparación con Pedri. Del Barça al Calcio, al mediapunta amarillo no le faltan propuestas.Con un gol y 637’ en su estreno en LaLiga SmartBank, no ha participado en cuatro encuentros con la UD. Y tres de ese serial acabaron en derrota -Mirandés, Lugo y Zaragoza-. Moleiro llama a la puerta de la gloria. Redención en Butarque, donde no gana Las Palmas desde 2005.