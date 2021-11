No hay un día paz en la casa amarilla. El Comité de Competición de la RFEF ha desestimado el recurso de la UD Las Palmas para dejar sin efecto la segunda amarilla que vio el centrocampista galo Enzo Loiodice en La Rosaleda. El timonero francés se fue a la ducha en el 52' tras un leve contacto con Paulino. En la prueba videográfica presentada por el equipo jurídico de la UD, se aprecia como Enzo retira la pierna, sin embargo no es suficiente, según el Comité, para anular la segunda amarilla.

Por lo tanto, Mel pierde a Enzo, así como a Nuke, Sergio Ruiz, Peñaranda y a Pejiño. Es la hora de Alberto Moleiro o de Maikel Mesa de inicio, junto a Kirian Rodríguez, Jonathan Viera y Benito Ramírez -sin obviar la continuidad de Óscar Clemente-. La base jurídica del escrito de la UD radica en el 'error del acta' ya que no hay derribo, sino una 'simulación' -en ese tramo final del choque leve entre Enzo Loiodice y Paulino-.

Por parte del Comité, demanda la 'aportación de pruebas' y recuerda que 'las decisiones del árbitro son definitivas, salvo error manifiesto' puesto que de forma patente de las imágenes aportadas se aprecia 'la existencia de contacto físico entre los dos jugadores, no pudiendo por ello este Comité considerar desvirtuada la presunción de veracidad del acta, siendo en todo caso la apreciación de si concurre o no una acción punible o si la misma puede ser considerada como amonestación, cuestiones en las que el criterio técnico del colegiado no puede ser sustituido por el muy respetable sostenido por el club alegante o por el que pudiera tener el propio Comité'.