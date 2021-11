El embajador del rigor y un líder ejemplar en la caseta. Son tiempos de palmeras de chocolate. Curbelo y un término que forma parte de su ADN: ascender. Eric Curbelo de la Fe -102 duelos con la UD- se mostró optimista sobre las opciones de reconducir la situación deportiva de la UD tras encadenar tres partidos sin victorias. "Hay equipo para ascender".

En relación al sueño imposible de ver a Maradona en el banquillo del Gran Canaria, el zaguero fue cuestionado por el intento del Turu Flores de contratar al Pelusa para el banquillo isleño en 2018 y 2019. "Hizo cosas grandísimas y enormes por este deporte. En relación a la posibilidad, como ya no se puede dar, no tiene más recorrido". El marcador central atraviesa su mejor momento de forma y no quiso dar pistas sobre la opción de jugar con tres centrales el domingo en Butarque ante el CD Leganés (13.00 horas, Movistar LaLiga), para así frenar la sangría de goles -seis en las tres últimas jornadas-. "No voy a dar pistas de nuestro trabajo, así como de lo que manejamos. Igual que el Leganés también oculta sus cartas", valoró el universitario, que finaliza en la UNIR -Universidad de Logroño-, una Ingeniería Industrial.

Resta dramatismo a la sequía de victorias. "Hay que volver a la dinámica positiva. En lo personal estoy orgulloso y crezco cuando el equipo gana". Se le trasladó la falta de pegada de la UD -58 remates en las últimas tres jornadas y cuatro dianas-. "Si llegas y no marcas, y luego el rival sí cuenta con esa fortuna de marcar en dos aproximaciones. Al final, el fútbol son pequeños detalles. Intentamos revertir la situación y meter goles. Así como fortalecer el trabajo defensivo, que los rivales no marquen de forma cómoda".

El 'caso Enzo' invita a una reflexión. "Pensé que se la quitarían, no lo era. Ha que seguir, deciden y manda". La pataleta del ingeniero. Etiqueta de extraño que "no se marquen más tantos" cuando la UD domina y arrasa parar invadir el área rival. "Todo es cuestión de dinámicas; debes alargar las buenas y que las negativas no se eternicen. Ahora llega el domingo una grandísima oportunidad de modificarla".

Confía plenamente en la victoria en Butarque. "No hay miedo a una nueva derrota. Le daremos la vuelta (...) Vamos a ascender. Tenemos un equipo para pelar por cosas grandes. Debemos seguir al cien por cien. Lo más importante es llegar vivos al final que es cuando se decide todo". Se da por renovado -su contrato se extingue en junio-. "La predisposición es total por ambos lados".