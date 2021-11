Mel suspira por un delantero

Y añadió en el mismo sentido: «Está claro que la baja de Sergio Ruiz la tenemos que cubrir sí o sí, pero luego hay otras cuestiones como jugadores que tienen fichas ‘b’ –del filial– que a lo mejor nos interesa que la tengan ‘a’ –del primer equipo–. La estrategia del mercado de invierno hay que verla muy bien, pero sí está claro que hay situaciones del equipo que hay que mejorar».

Hace una semana, en caliente minutos después de que su equipo perdiera en La Rosaleda, fundamentalmente por la falta de puntería de cara a la portería contraria, prefirió no pronunciarse sobre la necesidad de incorporar un nueve. Seis días después, reveló su pensamiento sin esconderse: quiere un atacante de garantías que pueda complementarse o sustituir a Jesé.

La UD, de momento, cuenta con dos fichas profesionales libres cuando arranque el mercado invernal el próximo 3 de enero. Una, la que ya había quedado sin propietario, la del dorsal 25; la otra, la que dejará Sergio Ruiz –’3’–. Por tanto, habría sitio para sumar a dos futbolistas, sin embargo, la pretensión de la UD Las Palmas es que Rafa Mujica se marche cedido a otro equipo.

El problema principal con el que se encuentra ahora mismo la entidad amarilla es que ninguno se quiere mover, por lo menos a día de hoy, ni el delantero grancanario ni nadie. La idea del club es que jugadores que han contado muy poco como Maikel Mesa, Unai Veiga o el propio Rafa Mujica acumulen tiempo de juego en otro sitio, pero en principio carecen de voluntad para marcharse y, por otro lado, tampoco tienen ofertas que les seduzcan.

Lo que es una evidencia es que Pepe Mel sólo cuenta con Jesé para el ataque. Así lo ha demostrado con el reparte de minutos. El balance es muy desigual: el ex del PSG suma 1.175, Armando Sadiku 248 y Rafa Mujica 24. La confianza total del madrileño, por tanto, es hacia el ‘10’, máximo goleador del equipo, con seis tantos.

Pero no es suficiente, porque quizá haya tenido que jugar más de lo debido porque sus dos competidores no alcanzan el nivel. Por eso Mel suspira por un atacante que le suponga una buena alternativa o un buen complemento para el isleño.

El albanés, por su parte, sólo ha sido titular dos veces en 17 jornadas, en la inaugural, frente al Real Valladolid, y en Lugo. Casi no gozó de ocasiones de gol. Su perfil, a diferencia del de Jesé, es más de sacrificio, de pelea, de carácter. El canterano, de su lado, nunca ha salido de inicio y su participación ha sido testimonial. Le lastró el positivo por coronavirus de la pretemporada porque le frenó en seco y nunca fue una opción.

Ambos tendrán la próxima semana una oportunidad en la Copa del Rey frente al Vélez CF, sin embargo, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico tienen claro que conviene la llegada de un delantero más.

No sería la única incorporación, puesto que la entidad también trabaja en la llegada de un mediocentro que sustituya a Sergio Ruiz. En cualquier caso, la prioridad es que salgan varios futbolistas antes, cuestión que no será sencilla. Tampoco descartan en el club que Alberto Moleiro o Sergi Cardona, seguidos por varios equipos tras su irrupción en el fútbol, puedan pasar de tener una ficha del filial a una profesional, tal y como deslizó Mel, con el objetivo de tenerlos más atados.

Sea como fuera, la UD busca reforzarse en el próximo mercado invernal, aunque los dirigentes prefieren no dar la sensación de querer fichar ni desprenderse de nadie. La estrategia ya ha comenzado y los resultados se conocerán en enero. El entrenador ya ha dicho que quiere, como mínimo, a dos. Uno es un mediocentro; el otro, un delantero.

La cita de Copa ante el Vélez, el jueves a las 15.00

Un simple correo electrónico para comunicar un cambio de hora. Así se enteró la UD Las Palmas ayer por la mañana de que su partido del próximo jueves frente al Vélez CF, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, no se jugará a las 19.00 horas, como estaba previsto inicialmente, sino a las 15.00. En la entidad amarilla no sentó bien el adelanto del choque, ya que la expedición tenía previsto viajar a Málaga el mismo día del encuentro por la mañana. Ahora, en cambio, deberá desplazarse un día antes, el miércoles, vía Sevilla, por lo que deberá añadir un trayecto en guagua de más de dos horas hasta la localidad andaluza. Nadie en el Federación Española, la organizadora de la competición, consultó a la UD si estaba de acuerdo con el cambio de hora. En el club sospechan que el mismo se debe a que el campo Vivar Téllez, donde el Vélez juega sus partidos como local, no dispone de la iluminación adecuada para que los partidos puedan ser retransmitidos por televisión. Con el encuentro a las tres de la tarde, cuatro en la Península, no haría falta luz artificial. Cabe recordar que la UD no regresará a Gran Canaria el mismo domingo después de jugar en Butarque por falta de plazas de avión, por lo que lo hará el lunes. Sólo dos días después, emprenderá otro viaje para disputar el partido de Copa. En el mismo, según adelantó Pepe Mel, no estarán varios de los futbolistas titulares. El domingo siguiente, visita la Isla el Sporting. | P. F