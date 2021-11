Pepe Mel: «Peco de falta de humildad, pero la UD juega muy bien»

A veces, hay orgullo en la derrota. Así lo siente Pepe Mel, técnico de la UD Las Palmas, que considera que las últimas derrotas ante el Zaragoza y el Málaga no cambian el plan porque los suyos merecieron más. «Hay formas de no ganar. Nosotros estamos siendo fieles al criterio que llevamos desde el principio. Es cierto que debemos tener más acierto y ser más contundentes en situaciones concretas, pero todos tenemos el convencimiento de que lo estamos haciendo bien y de que ese es el camino a seguir», aseguró el madrileño antes de visitar mañana (13.00 horas) al CD Leganés.

Así pues, según Mel, reina la tranquilidad en el vestuario de Las Palmas porque hay convencimiento en la idea. «Los jugadores están cabreados. Peco un poco de falta de humildad, pero Las Palmas juega muy bien. Hacer cambios radicales cuando uno pierde es lanzar un mensaje de nerviosismo. Ante las bajas el sistema se puede cambiar, pero no la forma ni el modo de jugar que tenemos. Eso no lo vamos a cambiar», sentenció el estratega.

Esos que no podrán estar en Butarque son los lesionados Pejiño, Peñaranda y Nuke, y el sancionado Loiodice, expulsado el fin de semana pasado en La Rosaleda. «Tenía claro que no le iban a quitar la tarjeta –Competición desestimó el recurso de la UD en el que solicitaba la retirada de la segunda amarilla– . El Comité no mide la fuerza con la que alguien golpea a otro. No es una jugada de expulsión, me pilla de frente, pero bueno, repito, nos tenemos que preocupar de lo que podemos manejar», dijo.

Y agregó en el mismo sentido: «Tendrían que cambiar el reglamento para que el VAR entre. El castigo es mucho más grande que quedarte con diez, porque perdemos un elemento importante para jugar en Leganés. El VAR no mide la fuerza con la que se hacen las acciones. Creo que no es tarjeta para expulsar a un jugador y dejar al equipo con diez».

En cualquier caso, el preparador se mostró tranquilo porque considera que tiene jugadores que están capacitados para suplir al francés. «Fabio ha dado un paso adelante y nos va a ayudar mucho. Miraremos a los jugadores disponibles, quizá usando un sistema diferente o jugadores de otras características», reveló.

El Leganés

Sobre el rival, que viene de ganar en Zaragoza, y que suma ocho puntos de 12 posibles desde que Mehdi Nafti llegó al banquillo, comentó: «No era normal que el Leganés estuviese en descenso y que empezara tan mal. Es más normal lo que está pasando ahora. Se ajusta más a su realidad. Debemos hacer un partido serio como lo hicimos en Almería o ante la Ponferradina y el Tenerife».

Mel, además, se refirió el premio Golden Boy al mejor jugador menor de 21 años de 2021 que ganó Pedri. «Es un orgullo para un entrenador. Un futbolista pasa por manos de mucha gente: quienes lo forman, lo captan, quienes lo mantienen... El único mérito es atreverte a ponerlo. Pedri ha quemado etapas porque los entrenadores lo pusieron. Le he felicitado, pero no soy de molestar a nadie ni de llamar, sabe que tiene mi cariño y estamos pendientes de todo lo bueno que le pasa», señaló.