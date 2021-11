En busca de la épica sin el ingeniero Curbelo

A la toma de Butarque sin Eric Curbelo. Y sin Sergio Ruiz, Nuke Mfulu, Enzo Loidice, Adalberto Peñaranda y Pejiño. Pero la pérdida del defensa satauteño, por un proceso vírico con vómitos y fiebre desde la noche del viernes, llega en un momento delicado -seis tantos recibidos en las tres últimas jornadas ante Oviedo (1), Zaragoza (3) y Málaga (2)-. ¿Qué ha hecho la UD sin Curbelo? Sin el defensa de las palmeras de chocolate de Santa Brígida, la UD se impuso al Huesca en la segunda fecha liguera (2-1) con Raúl Navas y Erick Ferigra en el eje central -el isleño se quedó en el banquillo-.

Era la época de esplendor del zaguero ecuatoriano, que parece que cayó en desgracia desde el autogol ante el Lugo en el Anxo Carro. En el segundo duelo que causó baja Eric Curbelo fue en el único desliz en el Gran Canaria ante el Real Zaragoza (2-3). Álex Suárez y Ale Díez no estuvieron del todo finos y Las Palmas hizo aguas en el jardín de Raúl Fernández. ¿Y esta tarde en Butarque? Con Raúl Navas como actor indiscutible, Álex Suárez y Ferigra luchan por la condición de segundo central. En el banquillo, Saúl Coco que solo ha participado en once minutos ante el Oviedo en el Tartiere. La opción de los tres centrales, que ya usó Mel en Montilivi, parece descartada. El propio Curbelo, el pasado jueves, jugó al despiste sobre el empleo de esta variante táctica. "No podemos dar pistas a los rivales".

Las cifras del Leganés de local no son abrumadoras: un triunfo, cuatro empates y tres derrotas. Han volado 17 puntos. En la faceta realizadora, el 'Lega' solo ha sido capaz de firmar cinco dianas en ocho encuentros (630 minutos). Junto al Real Zaragoza (5), son los dos locales menos realizadoras de la categoría. La UD, por su parte, lleva seis dianas de visitante de los 25 de la cosecha total. Sólo Valladolid (27) y Almería (33) han visto más portería que Las Palmas.