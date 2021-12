Pejiño no levanta cabeza y sumará su séptimo partido fuera de la lista

La ausencia de Francisco Jesús Crespo Pejiño es todo un misterio. Suma ya seis partidos sin jugar y el próximo domingo (19.30 horas) acumulará el séptimo, porque tampoco estará frente al Sporting de Gijón en el Gran Canaria. Lo que extraña es que el extremo no sufre lesión alguna. De hecho, nunca la tuvo como tal pese a que un buen día, después del partido frente al Alcorcón el pasado 24 de octubre, desapareció del mapa.

Las pruebas sí revelaron entonces que sufría un desgaste en el tendón del aductor, sin embargo, a medida que pasaron las semanas mejoró de la afección y en principio debía haber estado listo para jugar después de dos o tres jornadas de reposo, pero el jugador no termina de encontrarse.

Pejiño acumula ya bastantes entrenamientos en solitario. Incluso, ha saltado al césped de Barranco Seco en numerosas ocasiones para realizar carreras, pero la conclusión siempre ha sido la misma: siente molestias y tiene miedo a forzar y romperse.

Así sucedió en los partidos frente a la Ponferradina, en casa, y el Lugo, en el Anxo Carro. En la primera parte de ambos partidos, tuvo que sentarse en el césped y pedir el cambio. No estaba roto, pero prefería parar por precaución. Los sucesos, aunque extraños, no cobraron relevancia porque días después participaba en los entrenamientos con normalidad y jugaba el partido siguiente, hasta que después del Alcorcón no volvió a aparecer. A estas alturas, pocos en el club dudan ya de que su problema es más mental que físico.

Más bajas

Otro jugador con el que Pepe Mel no podrá contar para recibir al Sporting es Adalberto Peñaranda, que inició su sexta semana de preparación y todavía no está listo. Cabe recordar que el venezolano sufrió una rotura en el isquiotibial izquierdo en Lugo, justo después de haber disputados tres partidos con Venezuela. Aunque también suma varias semanas en las que ha realizado carreras, todavía no está disponible.

Así pues, el técnico madrileño sólo recupera a Enzo Loiodice y a Eric Curbelo para la cita del domingo. Antes, la UD visitará al Vélez CF de Segunda RFEF mañana (15.00 horas, Footters) en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que jugarán los futbolistas menos habituales.

Tras la comparecencia del entrenador y el posterior entrenamiento, la expedición amarilla, en la que no estarán jugadores como Jonathan Viera, Jesé o Raúl Navas, partirá hacia Sevilla para luego trasladarse a Málaga en guagua. Tras el choque, regresará el viernes y se ejercitará por la tarde.