Djuka, el ‘killer’ que no se vacuna

El ejecutor que no se vacuna. Tildado de negacionista por un sector de su propia afición, en el frente ofensivo del Sporting de Gijón late un dilema andante. Vacunarse o no vacunarse. Uros Djurdjevic (Belgrado, 27 años) suma cinco tantos y está listo para viajar a Gran Canaria. Su técnico David Gallego confirmó ayer que contará con minutos ante la UD. Acude a reflotar un galeón hundido -ocho duelos oficiales sin ganar-

Se ha perdido las tres últimas jornadas al dar positivo por Covid en la concentración de Montenegro -72 del ranking-. Esa ventana de la FIFA destapó que no se había vacunado. Lo tenía en secreto.

La Federación de Montenegro lo hizo público. El ariete desechó jugar con Serbia para hacerlo con el combinado de Radulovic.

Tras superar los síntomas y dar negativo, retoma la competición en Siete Palmas. Su última aparición fue en La Romareda -7 de noviembre- ante el Zaragoza en LaLiga SmartBank. Casi un mes de después, centra todas las miradas en el cruce de las necesidades del Gran Canaria. ¿Debe hacerlo sin vacunarse? ¿Es un buen ejemplo?

El martes desechó dar explicaciones sobre la polémica de la vacuna. «Físicamente estoy bien. Voy a entrenar un par de días y veremos qué pasa (...) Sufrí síntomas [del propio virus]. Los primeros dos días tuve fiebre y dolor de cabeza; pero luego me encontré bien. No voy a explicar por qué no me he vacunado. Es una decisión personal y no estoy aquí para hablar de ello; estoy para hablar del Sporting, fútbol y esas cosas».

Para el máximo responsable técnico del Sporting, ante este panorama de cuatro tantos en los últimos ocho duelos (720’), lo que cuenta es ver portería al precio que sea. «Djurdjevic está cada vez mejor; aunque no creo que esté para aguantar noventa minutos», resaltó.El estilete le ha metido tres goles a la UD Las Palmas en los dos últimos compromisos -uno desde el punto de penalti-.

Flores a la partitura isleña y un estratega en el disparadero. «Es el equipo de mayor talento de la categoría».Urgencias, morbo y el interrogante de la ética. En pretemporada, el Sporting padeció una lluvia de positivos (5). Varios medios de Gijón realzan que hay otro futbolista que tampoco se ha vacunado. ‘Queda en el ámbito privado del jugador’, dictó la entidad deportiva. Sobre el reglamento interno de LaLiga, no cabe la opción legal de castigar o sancionar al que no se vacune. ‘Tal circunstancia queda a determinación de cada competidor’, describe la norma.

El ‘caso Novak Djokovic’

El tenista Novak Djokovic -ganador de veinte Grandes- se ha mostrado reacio a vacunarse. Su participación en el Abierto de Australia está en el aire. Para participar en el primer Grande se exige a los tenistas un certificado de vacunación.