Victoria o crisis a la vista

Todo o nada. La UD, en pleno proceso de autodestrucción, recibe a un Sporting a la deriva (19.30 horas, Movistar LaLiga) en la antepenúltima jornada de la primera vuelta y en un pulso clave para escapar del abismo. La formación de José Mel Pérez, tras empatar ante el Oviedo y sucumbir ante el Zaragoza, Málaga y Leganés, está obligada a ganar para mantener la sexta posición en la tabla. Vuelven al once inicial activos del calibre de Jonathan Viera Ramos, Jesé Rodríguez Ruiz, Raúl Navas y Eric Curbelo tras el pulso de Copa.

No está esta UD para broma, presa de la urgencia, así como el Sporting, que encadena ocho jornadas sin besar un triunfo. David Gallego se juega el puesto y el cuadro amarillo el rol de agitador del campeonato. Un revulsivo que ha perdido la condición de irreductible en el Gran Canaria tras la última derrota ante el cuadro maño.

Tras eliminar al Vélez, Raúl Fernández recupera el puesto de titular, escoltado por Álvaro Lemos, Navas, Curbelo y Cardona. La situación del lateral catalán es estimulante, tentado por el RCD Espanyol, FC Barcelona y Atlético de Madrid, su registro incisivo marca el camino. Fabio y Enzo completan la sala de máquinas, mientras que Kirian Rodríguez. Jonathan Viera y Alberto Moleiro pueblan la zona de creación. Jesé, una jornada más y acumula seis dianas. lidera el frente ofensivo. Hay un debate abierto sobre el grado de efectividad de un artillero bajo sospecha. Tan letal como poco insistente en la arista de la presión.

Con Viera no se considera factible encadenar la cuarta derrota consecutiva -sería la segunda en el Gran Canaria-. Con el ‘21’ liberado, Mel maneja las ausencias de Nuke Mfulu, Sergio Ruiz, Adalberto Peñaranda y Pejiño. Bajas capitales en la transición hacia el ataque. No se puede conceder más, el Tenerife vuela en la tabla y el bloque del novelista afronta el instante más delicado del curso. Carente de ideas en el flanco ofensivo y muy frágiles en la retaguardia. En las últimas cuatro contiendas oficiales, los amarillos han recibido un total de once tantos. Un carrusel de disparates. Solo Raúl Navas se salva de la quema.

La visita del Sporting conforma un viaje al éxtasis. Pedri se estrenó como realizador el 19 de septiembre del 2019 y Edu Espiau mandó callar a un Gran Canaria poseído por el silencio. Recuerdos, anécdotas y urgencias. En el caso de Gallego, se juega el puesto. Por su parte, José Mel Pérez cuenta con el respaldo del presidente Miguel Ángel Ramírez Alonso. Llegará al derbi canario -2 de enero- en un nuevo ejercicio de responsabilidad. Civismo, rigor y un candidato que no puede ceder más. Obligados a ganar para sepultar la crisis del noviembre negro. La nota picante la aporta Djuka, un jugador que escapa a las garras de la vacuna y se le da especialmente bien el Gran Canaria. En la última contienda en Siete Palmas, hizo dos dianas en una remontada amarilla portentosa. No entierren a Viera ni entierren al novelista.

La apuesta por Moleiro mandaría al banquillo a Clemente. Cábalas para el despertar. La UD encadena cuatro jornadas sin ganar-unicamente late el sufrido triunfo ante el Vélez-. La historia de un renacer obligado. La formación amarilla presenta hoy su candidatura al cielo. Otro patinazo sería un empujón al infierno.