Fabio, sin tapujos: "Fuera de casa no somos un equipo temible"

Fabio González no quiere engañar a nadie, habla sin tapujos y no esconde la clarividencia de los malos resultados que cosecha la UD cada vez que tiene que coger el avión para competir lejos de las fronteras del Archipiélago. "Fuera de casa no somos un equipo temible". El centrocampista de Ingenio no ha descubierto la pólvora, pero tampoco vende discursos que no son acordes a la realidad.

Aun así, las circunstancias pueden cambiar. El objetivo de la caseta pasa por revertir su situación cada vez que juegan de visitante, ya que acumula solo 7 puntos en las nueve salidas hasta la fecha, con una sola victoria [frente a la Real Sociedad B (0-1)]. Eso sí, este fin de semana se le presenta una plaza apetecible para sumar más puntos a su casillero con el choque que le enfrenta al Amorebieta el domingo (17.15 horas, Movistar LaLiga 2) en las instalaciones deportivas de Lezama, donde el conjunto local suma solo dos triunfos. Porque tal y como afirmó González durante la rueda de prensa celebrada esta mañana en Barranco Seco, el objetivo del equipo es "acabar la primera vuelta de la temporada en puestos de playoff", siendo conscientes de que para mantener el rendimiento llevado hasta la jornada 19 con la UD situado en la sexta posición "el equipo necesita al menos puntuar" lejos del Gran Canaria. Asimismo, el mediocentro prima en este aspecto que "a pesar de las bajas el equipo es reconocible que sabe a lo que juega" y que por tanto, en su valoración: "Estamos haciendo un buen año". Bajas, que precisamente han mermado la zona media y le han permitido asentarse en el once tipo de Pepe Mel en las últimas seis jornadas. Con la lesión de Nuke Mfulu en San Sebastián (rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha) y la imposibilidad de contar con Sergio Ruiz hasta el final de su periodo de cesión en el cuadro insular por problemas psicológicos, el dueño del dorsal 15 se ha hecho hueco como titular por delante de otros compañeros de posición tales como Maikel Mesa o Unai Veiga. Aun así, el de Ingenio va con pies de plomo: "Creo que tenemos un equipo muy compacto y que está claro que la gente que está en el banquillo puede cumplir o jugar mejor que el que estaba jugando en ese momento", incidió el jugador. En este aspecto, y cuestionado sobre las diferentes variantes en las que ha tenido que desempeñarse en la zona media, normalmente acompañado por Enzo Loiodice en un dibujo 4-2-3-1; y eventualmente en solitario como pivote en el choque ante el Leganés en el sistema 4-1-4-1, González no quiso optar por ninguno de las dos opciones como preferibles para su bienestar. "Estoy cómodo en las dos situaciones, es verdad que tal y como se dio el partido contra el Leganés es difícil analizar un partido, pero estoy para cumplir con lo que me pida el míster", subrayó. Finalmente, en cuanto a la petición que hizo Pepe Mel públicamente de encontrar un sustituto de Sergio Ruiz en el mercado de invierno y que por lo tanto sería competencia directa para él en el reparto de minutos, Fabio también despejó balones fuera: "Es algo que no me incumbe a mí, yo trabajo para jugar yo y para que el equipo esté lo más arriba posible". Además, al respecto de esa lucha de minutos con otro jugador como Unai Veiga, que está en una situación delicada después de ser sustituido durante la última eliminatoria copera ante el Vélez en el tiempo de descanso, el grancanario explicó que el vizcaíno "está anímicamente perfecto ya que el vestuario le arropa" y que tal y como él lo ve su situación: "seguro que va a salir adelante".