Mel: "Mi trabajo es que el balón llegue al área rival y eso lo conseguimos"

Pepe Mel, técnico de la UD Las Palmas, sigue a vueltas con el gol. Tranquilo porque su equipo llega al área, algo más descontento con la falta de acierto, pero el técnico tiene algo seguro: “sé que el equipo va a pisar el área contraria”.

ANÁLISIS DEL RIVAL

El Amorebieta es peligroso igual, da lo mismo el resultado con el que haya llegado. Es un equipo particular porque no ha cambiado nada de las veces que ha jugado en la Liga, siempre juega con el 1-5-3-2. Es un equipo que basa todo en la constancia, en la creencia de lo que hacen. Es bueno en lo físico y con espacios te hace daño y que, sobre todo en Lezama, ha conseguido resultados: perdió el Valladolid por cuatro goles, perdió el Almería... Son resultados que te hacen estar en sobreaviso. Nosotros venimos de ganar, llevamos mucho tiempo en zona de playoff y lo queremos mantener.

PROBLEMAS DEL VAR

El problema del VAR es complicado de saberlo sino tendría fácil solución. Si alguien tuviera la respuesta de por qué comete errores de bulto... Lo que pasa es que detrás del VAR hay personas que también son árbitros y también se equivocan. El gol del otro día era absolutamente legal y gracias a Dios no nos vamos a acordar de él de momento. Ojalá no tengamos que dilucidar nada con el Sporting por goles porque no es lo mismo ganar por 1-0 que por 2-0.

PUNTO NEGRO FUERA DE CASA

No es una cuestión única de mi etapa. Los equipos canarios, históricamente, sufren cuando salen de la isla, pero es algo que intento corregir día a día. Tenemos que competir en un torneo de los cuales 21 partidos se juegan fuera de nuestro hábitat. Hay que sobreponerse a lo que sea. Vamos a encontrar un campo que espero que esté francamente bien porque está lloviendo mucho en el País Vasco y espero que no nos perjudique. Espero que mantengamos nuestro estilo. En Málaga lo hicimos muy bien y no ganamos; en Leganés lo hicimos muy mal y perdimos. Espero que demos la versión de Málaga y no la de Madrid.

¿HA TRABAJADO EL GOL?

Los aspectos del fútbol hay que trabajarlos. Es la función de un cuerpo técnico, que nada se quede atrás. Luego hay cosas que son individuales y difíciles de mejorar, como la velocidad: el que es veloz, es veloz, por mucho que se trabaje no se va a cambiar. El gol es parecido. Hay jugadores que lo tienen y da igual la categoría en la que esté: el que tiene gol en Tercera lo tiene en Segunda y en Primera. Te lo dice uno que ha sido goleador toda la vida. Mientras que el trabajo del cuerpo técnico es que el balón llegue muchas veces al área. Ahí está el acierto inidividual. Hoy tuvimos una sesión de remates, pero más por tranquilidad personal. Sé que mi equipo va a llegar a portería, sé que vamos a tener ocasiones. Somos uno de los equipos que más veces pisa área. También tengo que decir que pase lo que pase, somos el cuarto o quinto equipo con más goles. No es que estemos mal, pero como fomentamos tanto y llegamos tanto... Tenemos la experiencia de partidos que se nos han complicado al final precisamente por eso, como con el Zaragoza.

¿SE LA JUEGA ALGÚN JUGADOR EN ESTOS TRES PARTIDOS?

No sería justo. Igual que un entrenador no se debe jugar el puesto por un partido, no me parece que un futbolista, que depende de las decisiones del entrenador, se la juegue en tres encuentros. Llevamos desde julio entrenando y todos más o menos han tenido sus opciones, entrenan diariamente... No va a depender el devenir de ningún jugador por lo que pase en estos tres partidos. Tenemos claro lo que necesitamos y queremos hacer. Vamos a terminar estos tres partidos que es lo que importa.

NUKE Y PEÑARANDA

La diferencia entre Peñaranda y Nuke es clara. Peñaranda lleva con el grupo una semana y Nuke está solo, más allá de lo que hayáis visto en las fotos. La mira está puesta con él en el derbi. Esperamos que el día 27, cuando volvamos al trabajo, Nuke esté con el grupo. La idea es que Peñaranda esté mucho antes.

¿NUEVOS PERCANCES?

De momento no. Mañana es el último entrenamiento, un día importante donde damos las últimas pinceladas para el partido en Bilbao. De momento, seguimos con lo mismo.

INJUSTICIA CON LAS CRÍTICAS POR LA FALTA DE GOL

Lo veo normal. Un equipo que llega y no la mete, que el balón da en el palo, que la saca un rival en la línea... Nos ha pasado continuamente. Mi frialdad como entrenador es que el equipo debe estar tranquilo porque llegamos y con ventajas. Es cuestión de que estemos acertados. El problema sería que el equipo no generase porque eso sí es culpa del cuerpo técnico. En eso estamos tranquilos y los jugadores es normal que acierten.

SITUACIÓN AL FINAL DEL AÑO

Si somos capaces de irnos metidos en el Playoff deberíamos estar tranquilos, pero si nos vamos a un punto o dos de esa zona, pues también. Como ya he dicho otras veces, lo importante es estar ahí a la hora del esprint final. Vamos a recuperar jugadores que nos harán más fuertes. Hemos hecho una buena primera mitad más allá de lo que pase en estos tres partidos, más allá de algún día malo, que los nuestros son desastrosos. Tenemos que aprender a ser un equipo que no dé una versión tan negativa cuando juega mal.

¿PARTIDO SIMILAR AL DE MIRANDA?

Son dos equipos diferentes. El Amorebieta es más físico, van a intentar que nos equivocquemos y a correr. Cualquier balón parado va a ser un sufrimiento. Tenemos que intentar presionar arriba, que el balón muera en campo del rival y no correr hacia atrás, porque no se nos da bien. Si somos capaces de defender con el balón, somos un equipo muy difícil.