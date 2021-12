Un ‘Amore’ en azul

Un sábado en Amorebieta, localidad de unos 18.000 habitantes ubicada 21 kilómetros al este de Bilbao, sobre el mediodía, casi siempre es igual: lluvia, cerveza, txacolí –vino blanco vasco–, pinchos, bares... Y este año también fútbol, porque el equipo del pueblo, humilde y muy vasco, juega por primera vez en la historia en Segunda División. Y eso ya es un motivo de orgullo, porque desde su fundación en 1925 jamás había alcanzado una cota tan alta. A ese equipo se enfrenta hoy (17.15 horas) la UD Las Palmas, aunque no en Urritxe, olvidado por inadaptado.

«Nos fastidia no poder jugar en Urritxe, pero si no se puede, pues no se puede. Le falta de todo», reconoce Atano. Él, junto a sus colegas de toda la vida Josu, Aitzol y Urko, son cuatro de los aproximadamente 1.000 seguidores que cada vez que el Amore juega en casa se desplazan hasta Lezama, la casa del Athletic Club. Hoy es uno de esos días.

«Si es pronto, solemos juntarnos para tomar el vermú y algún pincho antes de ir allí. Allí no hay nada, así que el café y la copa hay que tomarlos antes», bromean entre sí. Al fin y al cabo, el caso es pasárselo bien. La única diferencia es que en vez de caminar cuesta arriba hacia el campo municipal, ahora tienen que coger el coche o subirse a una de las guaguas habilitadas expresamente para el traslado a Lezama los días de partido.

«El tema de no jugar aquí es que se notaría en los hoteles, los bares, los restaurantes... La gente que viene de fuera no para por Amorebieta. De hecho, Lezama está más cerca de Bilbao que de aquí».

Es el único lamento que hacen, porque codearse con equipos históricos como el Real Zaragoza, el Real Oviedo, el Real Sporting de Gijón o el Real Valladolid ya es un premio.

«Para nosotros ya es mucho estar en Segunda. Si se puede mantener este año y otro más, se pueden ir haciendo cosas, pero sin ninguna prisa», comenta Atano. Josu, por su parte, es más crudo. «El Amorebieta es un equipo de Segunda B de toda la vida. Bastante fue ya cuando se subió en su día, hará unos 10 años. El descenso no es ningún drama, lo tenemos asumido». «El Amorebieta ha subido dos categorías en un mismo año, pero el sitio del Amorebieta no es la Segunda División», sentencia Aitzol.

Sea como fuere, por mucho que asuman su papel de aficionado de equipo pobre, sueñan con que su equipo pueda convertirse en una especia de Eibar, de unos 27.000 habitantes. Los cuatro recuerdan que el club armero comenzó de la nada, desde muy abajo, y que paso a paso crearon una estructura sólida que se mantuvo en Primera División hasta el verano pasado.

No es, en cualquier caso, una pretensión que puedan considerar realista. Les basta con poder decir con orgullo que todos los jugadores de la plantilla son vascos, a imagen y semejanza del Athletic Club, y que incluso hay un futbolista que nació en el pueblo, el central Oier Luengo.

Pero no es el único que pasó por el Amore y luego llego a jugar en el equipo representativo de la provincia. También lo hicieron Jon Aurtenetxe o Xabier Etxeita –hoy en el Eibar–, aunque el ídolo futbolístico del pueblo nunca jugó con los azules, Carmelo Cedrún, leyenda en la portería del Athletic Club.

Es, en definitiva, un equipo hermano. «Nosotros somos del Amorebieta, pero bueno, nunca ha jugado en categoría profesional y por eso somos también del Athletic Club. Es compatible», comentan entre risas.

Caen la dos de la tarde y es hora de comer. En uno de los múltiples bares del centro del pueblo destaca una bandera grande azul con el escudo de la SD Amorebieta. Los camareros destacan que este año se habla más de fútbol. El equipo, por fin, es uno de los temas centrales en los poteos. Y lo será todavía más el próximo jueves, cuando llegue al pueblo el Almería, líder de Segunda División, con motivo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.

Al depender la competición de la Real Federación Española de Fútbol y no de LaLiga, el partido podrá disputarse en Urritxe, el campo original. «Será increíble. Tenemos muchas ganas de que se pueda jugar un partido ahí por lo que significa el estadio para todos nosotros», explica Urko.

Antes, toca otra expedición hasta Lezama. «Nos vale con ganarles 2-0», bromea Atano sobre el partido de esta tarde ante el cuadro amarillo, para el que también tienen buenas palabras. «Las Palmas es un equipo histórico. Siempre tenemos en la cabeza que es un equipo que juega muy bien al fútbol», comenta Yosu.

Es una jornada más del sueño de los azules. Así, con esa palabra, animan los seguidores del Amorebieta a su equipo. Una identificación por medio de un color. De momento está en descenso, pero confían en que pueda escapar de la zona roja. «Somos humildes, pero lucharemos hasta el final», resumen los cuatro amigos. Palabra de pueblo.