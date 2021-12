SD Amorebieta - UD Las Palmas: Un cante en Lezama (1-1)

Pareció una premonición. Del cante de un villancico a las puertas de la basílica de Begoña, patrona del Bilbao, al cante de Lezama. La UD sumó un punto, no perdió, y acabará la jornada todavía en la sexta plaza que le daría acceso a jugar el 'playoff', pero hizo demasiadas cosas para no ganar frente a un equipo, la SD Amorebieta, muy limitado y antepenúltimo en la tabla. Entró al partido un cuarto de hora tarde y se vio por debajo antes de los dos minutos en una jugada prevista que, sin embargo, no supo defender. Luego reaccionó con buen juego y a la media hora logró el empate por medio de Moleiro, que sostuvo al equipo en la primera parte. Y cuando parecía que en la segunda acabaría por marcar, los cambios de Pepe Mel, que quitó a Kirian cuando era el mejor, la debilitaron por completo. Y no perdió porque Raúl Fernández evitó dos goles claros.

Si las derrotas frente al Zaragoza y el Málaga no fueron un cante, el empate frente a los azules sí. El Eibar, el Tenerife y la Ponferradina habían pinchado antes. Sólo el Valladolid había ganado, pero al Oviedo, el inmediato perseguidor de los amarillos, por lo que una victoria significaba un disparadero hacia la segunda plaza y la posibilidad de superar al cuadro armero el sábado que viene. El rival, por otro lado, era propicio, porque a pesar de que domina unas facetas en las que Las Palmas no destaca, llegaba a la cita como el segundo equipo más goleado del campeonato, con 29 goles encajados en 19 partidos, y demostró su fragilidad atrás. Y era, además, la oportunidad de que el cuadro amarillo volvieran a ganar fuera y desterraran su complejo de foráneo débil. Al final, cerrará la primera vuelta con una sola victoria lejos de la Isla. De momento le da, pero todos saben en la UD que el playoff, al que la UD se ha agarrado con un alambre en las última jornadas, pasa por equilibrar fuera lo que se supone que no volverá a ganar en casa. Apostó Pepe Mel por el mismo equipo titular que eligió frente al Sporting de Gijón la semana pasada con la única novedad de Kirian, el sustituto de Jonathan Viera, baja de última hora por una faringitis, misma afección que también impidió viajar a Ale Díez, Sadiku y Valles, todos muy secundarios. El diseño inicial, por tanto, significaba una nueva suplencia para Benito y la octava titularidad para Clemente. Menos de todo, más de nada. Pareció no haber estudiado la UD a su rival, con tan pocos recursos que marcha antepenúltimo en la clasificación y que sólo vive de las acciones a balón parado y de los centros laterales. Pero Las Palmas no lo entendió; al contrario, le facilitó mucho la labor entre su apatía inicial y sus faltas innecesarias. Y lo pagó muy caro a las primeras de cambio. En la primera arrancada de Larra, de Larrazabal, por la derecha, la entrada en manda del Amorebieta le dio el fruto de un gol. Carrera veloz ante la fragilidad de Cardona, centro al área y cabezazo cómodo de Guruzeta ante la debilidad de Raúl Navas. El partido no había llegado al minuto 2. No aprendió la UD, ya que una falta absurda de Moleiro y una mano tonta de Cardona provocaron sendos centros al área que no acabaron en otro gol de milagro. El central Luengo ganó los dos balones por arriba, pero en sendos rechaces salieron beneficiados los amarillos, fríos, titubeantes, como si el hecho de jugar en una ciudad deportiva como la del Ahtletic Club de Bilbao, con el legendario arco de San Mamés como testigo, no significara nada. Pero de repente, a partir del cuarto de hora, el cuadro de Pepe Mel empezó a entender un poco más lo que tenía que hacer. Lo primero era evitar hacer más faltas; lo segundo, tocar el balón con algo más de pausa; y lo tercero, tener precisión para enviar balones a la espalda de los tren centrales del conjunto vasco, frágiles en defensa pese a la acumulación de hombres. Así llegó todo el peligro de la UD en la primera parte, incluido el gol. Con un niño de 18 años como protagonista principal. Sobrepasado el cuarto de hora de juego, un buen balón de Kirian tras un gran desmarque de Jesé Jesé acabó con un centro del delantero que Moleiro remató de cabeza, pero demasiado flojo. Luego, una buena jugada que comenzó desde atrás llegó al tinerfeño, que dejó correr la pelota lo justo para quedarse en ventaja. Encontró a Jesé, que realizó otro buen desmarque, pero su tiro con la zurda, demasiado escorado, acabó en la manos de Marino. A la tercera, fue la vencida. Un buen gol. La acción la inició Raúl Navas desde atrás. Abrió a Cardona, que conectó con Kirian, pegado a la banda izquierda. Con un giro de cintura, el tinerfeño puso un pase extraordinario a la carrera de Moleiro, que aprovechó la salida en falso del guardameta para elevar el balón con el interior de la pierna izquierda y lograr el empate para Las Palmas (27') antes de la media hora. Del Amerebieta no se supo nada más salvo cuando Obi disparó sin peligro desde lejos a las manos de Raúl Fernández y cuando su siguiente acción a balón parado a favor quedó en nada porque la UD aprendió a adelantar la línea. Sí pudo marcar poco después, cuando otra cabalgada de Larra, unida a la blandura de Curbelo en el cruce, a punto estuvo de acabar en gol. Esta vez, Navas llegó a tiempo. Y en otro centro de Larra, otra vez por la fragilidad tremenda de Cardona, que ha pegado un bajonazo en el último mes, Guruzeta habría sumado un nuevo tanto si hubiera rematado bien. En la última acción antes del intermedio, un gran pase de Lemos, otra vez a la espalda de la defensa, Jesé dio un primer toque malo en el control y se escoró demasiado, tanto que Marino tuvo tiempo de volver a su portería y evitar el peligro. Acaba una primera parte de alternativas, y con la sensación de que la UD, concentrada atrás, debía ganar el partido. Necesitaba puntería, porque las ocasiones las había creado y las creó también en el inicio del segundo periodo. Sólo existió Las Palmas. Los primeros tiros de Jesé, Kirian y Moleiro fueron a las manos del portero. No había pegada. El dominio total se tradujo en asedio y en oportunidades mucho más claras a partir del minuto 65, cuando Jesé no llegó por milímetros a empujar a la red un centro de Lemos desde la derecha y cuando después sí tiró tras un pase atrás de Cardona, pero un azul se lo desvió. Acaba de entrar Benito al campo por Kirian, incomprensiblemente sustituido porque era de los mejores. Con el aldeano y Clemente en las bandas, Moleiro en la mediapunta y Jesé arriba, Las Palmas tenía 20 minutos por delante para tratar de llevarse el triunfo de Lezama, pero lo que casi provoca es la derrota, porque un pase atrás de Curbelo que se quedó corto no acabó en gol porque Raúl Fernández llegó al balón una milésima de segundo antes que Obi gracias a que se deslizó sobre el césped. Entró Pinchi por Moleiro y Mel lo fió todo a las bandas, con Clemente pululando por detrás de Jesé. Tiene mucha fe en el tinerfeño el técnico, aunque su incidencia en el campo es más bien poca. Perdió poder la UD sin los peloteros Kirian y Moleiro, y eso queda en el debe del entrenador. Su última decisión fue la entrada de Peñaranda, casi dos meses después, por Óscar. Cinco minutos para un gol resistente. Tanto, que el que tuvo la mejor ocasión de la segunda parte fue el Amorebieta después de otra grandísima acción de Larra, lateral cedido por el Zaragoza. Dejó solo a Orozko, que falló en el mano a mano ante Raúl Fernández, que paró con los pies otra vez. Tuvo una última oportunidad la UD para marcar, pero el remate de volea de Peñaranda con la zurda tras un centro de Lemos fue demasiado flojo, a las manos del portero. Demasiado poco para cinco minutos de tiempo añadido en los que el cuadro amarillo estuvo casi todo el rato en su área. Cantó en Lezama. Y terminará la primera vuelta con un único triunfo fuera de casa. Ficha técnica (1) SD Amorebieta: Unai; Larra, Markel Lozano, Aimar, Luengo, Seguín (Ozkoidi, 83'); Larru, Iker Bilbao, Álvaro Peña (Mikel Álvaro, 62', Unzueta, 75'); Obi (Etxaburu, 83') y Guruzeta (Orozko, 46').

(1) UD Las Palmas: Raúl Fernández; Lemos, Raúl Navas, Curbelo, Cardona; Fabio, Loiodice; Clemente (Peñaranda, 85'), Kirian (Benito, 66'), Moleiro (Pinchi, 76'); y Jesé.

Goles: 1-0.- (2'): Guruzeta; 1-1.- (27'): Moleiro.

Árbitro: Moreno Aragón (C. Madrileño). Amonestó a los locales Iker Bilbao y Aimar.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga SmartBank, disputado en el campo 2 de Lezama, en Bilbao, ante 1.097 espectadores.