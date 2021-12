Pepe Mel anuncia el equipo titular de la UD ante el Valladolid en la Copa del Rey

Sin secretos. Pepe Mel mostró sus cartas para el partido de mañana frente al Real Valladolid en Zorrilla, correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Un cambio de guardia con respecto a la Liga. Así, en la UD Las Palmas formarán Valles en la portería; Álex Suárez, Ferigra, Coco y Ale Díez en la defensa; Unai Veiga, Maikel Mesa y Pol en el centro del campo; Pinchi y Benito en las bandas y Sadiku en la delantera. Por tanto, habrá dos cambios con respecto a la cita ante el Vélez CF en la primera ronda: entran Coco y Pol y salen Moleiro y Ale García.

"Es momento de dar oportunidades y minutos a otros futbolistas. La responsabilidad del partido de mañana debe recaer en otros jugadores”, reiteró el técnico en su comparecencia telemática desde el hotel de concentración en Valladolid, adonde llegó la expedición amarilla desde Bilbao después de entrenar en Lezama y de completar un viaje de más de tres horas por carretera, con la niebla como protagonista.

“Todo el mundo entiende que lo importante es subir a Primera. Tenemos que tener claras nuestras prioridades, pero un club tan importante como este no puede renunciar a ninguna competición. Nadie del club quiere dejar de lado la Copa del Rey”, añadió en el mismo sentido.

Además, ante la pregunta de si caer eliminado sería un fracaso, comentó: “No encuentro fracaso en el deporte. Cuando se intentan las cosas y no salen, nunca se puede llamar fracaso. Fracaso es dejarse ir y no intentar las cosas”.

Sobre el rival, Mel recordó que “en Copa ha jugado con jugadores de mucho nivel", tal y como sucedió en su partido anterior frente al Marchamalo de Tercera División, al que ganó por 0-1 con un gol de penalti del grancanario Roque Mesa en el minuto 89. "Juegan en casa y tienen ventaja. Pondrán lo mejor que tengan disponible. Nosotros no vamos a variar el plan. Nuestros jugadores tienen mucha ilusión para seguir avanzando en este torneo”, dijo.

“La Copa debería ser la fiesta del fútbol español y para eso aún quedan bastantes cambios: sorteo libre desde el principio y que los grandes jueguen desde ya. Para los equipos de Segunda hace que pierdas energía. Hay que saber manejar estas cosas”, agregó sobre el formato de la competición.

Preguntado por los pobres resultados de la UD fuera de casa, donde sólo ha ganado un partido -ante la Real Sociedad B-, el madrileño quiso restarle importancia. “No veo diferencia en casa o fuera. Nosotros no cambiamos los planes juguemos en casa o fuera. Las Palmas juega igual en todos sitios”, remarcó.

Por otro lado, Mel sembró la duda sobre la disponibilidad de Jonathan Viera para el partido de Liga del sábado contra la SD Eibar: “Es el que más parado ha estado. Esta mañana no respiraba bien y tenía mocos y tos. Vamos a esperar durante la semana a ver qué pasa. Para nosotros es un jugador muy importante. Sería bueno tenerlo en el campo ante el Eibar”.