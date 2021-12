«Tuve dos errores contra el Mirandés y se me marcó»

¿Qué sabor de boca se le quedó tras el empate del domingo frente al Amorebieta?

Empezamos con un poco de dudas. Te meten un gol al minuto y medio y te quedas con cara de tonto, pero bueno, yo creo que el equipo reaccionó bien. Incluso, pudimos ganar el partido.

Sin embargo, acaba la primera vuelta con una sola victoria fuera de casa. Pepe Mel comentaba que sí les puede dar para acabar en el playoff. ¿Lo cree?

No sé si va a dar o no, pero es verdad que fuera de casa tenemos que ganar algún partido más, o a lo mejor no perder, pero sí tenemos que apretar.

Hablemos de su rol en el equipo. Los datos dicen que es el mejor revulsivo de la categoría después de Stuani, y su entrenador, que usted asume su papel de suplente. ¿Es así?

Todos queremos jugar todos los partidos todos los minutos. Él piensa que yo ahora mismo saliendo desde el banquillo puedo hacerlo bien y sumar para el equipo, y así lo estoy haciendo. Tengo que aceptar lo que el míster quiera y ya está. Si tengo que salir desde el banquillo saldré y lo haré lo mejor posible, y cuando decida ponerme de titular, igual.

Lo hizo en el partido de Leganés y todo salió mal. ¿Cree injusto que fuera el sacrificado del equipo?

Fue uno de los peores partidos, todos estuvimos mal. Pero bueno, no creo que me haya quitado por ese partido porque también hemos tenido partidos malos esta temporada. Yo estoy tranquilo y contento, esperando la oportunidad de que me ponga de titular para intentar no salir del once.

El domingo entró y no marcó. ¿Hay que entender ahora que ya no es tan revulsivo y que quizá, con más minutos, podría destacar más?

Al final eso es una rueda, si no es una cosa es otra. Está claro que el míster siempre va a poner lo que cree mejor para el equipo y ya está. Si me quiere poner de titular, pues encantado, y si tengo que seguir jugando de suplente, aportaré lo mejor.

¿No le vuelven loco los cambios tan radicales de posición?

Esto me viene pasando desde hace tiempo ya, no es de este año. Que si juego de lateral, que si juego de extremo, que juego por un lado, por el otro... Al final parece que me vuelvo loco, pero no, yo lo que quiero es jugar. Termino todas las temporadas con más de 30 partidos, así que estoy contento.

¿Por qué tiene ahora tanta facilidad para marcar? Lleva cinco –cuatro en Liga– y la mayoría han sido de oler el gol.

Yo creo que es madurez, porque anteriormente no había metido tantos goles. Es esa madurez de tener la portería en la cabeza. También he tenido un poco de suerte porque he estado donde ha caído la pelota. La gente dice que es fácil, pero yo creo que hay que estar también.

Hay un punto de inflexión en la temporada para usted: el partido de Miranda de Ebro (4-2) en la cuarta jornada. Por un lado, ¿tiene pesadillas con Hassan?

[se ríe]. A todos no ha pasado alguna vez que te sale un partido malo. Yo tuve dos errores contra el Mirandés que lamentablemente terminaron en gol y un poco se me marcó. Yo me quedé un poco fastidiado porque es un partido que haces malo y te marca, pero al final nosotros tenemos que ser profesionales y tener la cabeza fuerte. Estuve como cinco o seis partidos sin jugar ni un minuto y poco a poco me fui metiendo otra vez y ahora parece que Benito es... Vamos, cuando de aquí para atrás no se ha nombrado, pero bueno, son cosas en las que ni entro ni salgo.

Más allá de que se le nombre o no, es el entrenador el que le sacó y el que ahora le tiene de suplente. No es sólo una cuestión externa...

Sí, sí. Me refería también a la gente. Al final, el entrenador, si te meten cuatro, tiene que hacer cambios, no le queda otra porque tiene que intentar cambiar esa dinámica del equipo.

Pepe Mel demandaba desde hace mucho que esperaba un paso hacia adelante de usted, de Kirian, de Curbelo, de los jugadores de esa generación en definitiva ¿Cree que lo han dado ya finalmente?

Yo creo que sí. Creo que del año pasado para acá, y este año sobre todo, hemos dado un paso al frente los canteranos que ya llevamos dos o tres años en el primer equipo, con continuidad. Creo que lo hemos dado, que estamos dando la cara y que se está notando.

¿Qué pasa con los virus en Barranco Seco? Parece que se han instalado y no se van...

Yo no tengo ni idea. Yo lo que espero es no cogerlo, pero está todo el mundo igual. Mi padre estuvo hace poquito también con ese virus en casa. Al final, convivimos todos, y desde que lo tenga uno y esté alrededor de todo se nos va a pegar, un poco como el covid, pero esto es un virus diferente y esperemos que se vaya.

El partido frente al Valladolid. Se van unos, llegan otros... ¿La Copa del Rey molesta?

No, simplemente hay que gestionar los esfuerzos, las cargas, y tenemos una plantilla larga que el míster tiene que aprovechar. Los que piensa que deben jugar el fin de semana tienen que tener más descanso y los que suman menos minutos deben dar ese paso al frente para así ganarse un puesto.

Pero da la sensación desde fuera que para la UD sería mejor si no existiera, ¿no cree?

Está claro que parece como que son partidos de más, pero yo creo que sobre todo este año tenemos toda la ilusión en la Liga. La tenemos en la cabeza, no salirnos de los seis primeros. Pero también te digo, el míster tiene que dar oportunidades y estos son partidos en los que tiene que darlas sí o sí.

El técnico dijo en Málaga que la UD iba a ascender seguro. ¿Ve al equipo capacitado para ello?

Sí claro que lo veo y lo vemos todos. Vamos todos a una con el mismo objetivo y yo creo que las cosas se están haciendo bien. Nos han pasado mil cosas, mil inconvenientes y ahí seguimos. Eso es por algo. Vamos partido a partido a intentar sacar los máximos puntos y ya está.

Pero con oportunidades como las del domingo, frente al antepenúltimo y segundo equipo más goleado, y con la posibilidad de ponerse a tres puntos del Eibar, al que reciben el sábado, el equipo falló.

Eso es lo que te decía antes, que tenemos que apretar fuera de casa. No sólo nos vale con ganar partidos en casa, sino que debemos sacar más fuera. Y eso lo pensamos todos, no sólo yo.

¿Cómo ve a su colega Jonathan Viera, como en la etapa anterior?

Jonathan es muy importante para nosotros tanto dentro como fuera. Es un capitán como la copa de un pino.

Da la sensación de que no está al máximo todavía. ¿Él mismo lo reconoce?

Él mismo lo dice. Viene de una lesión de rodilla y cuando ya se está encontrando mejor se parte el dedo. Estas últimas semanas ha estado jugando con un problema en el tobillo. No ha estado un mes compitiendo y entrenando bien y quiera o no así no puedes coger tu 100%, pero vamos, que nadie duda de él. Todavía queda mucho camino, queda lo mejor y ahí se va a notar la gente como él, con experiencia, para empujarnos a todos.

¿Cómo lleva la paternidad?

Seis mesitos tiene y la verdad que yo duermo bastante por la noche. Al principio fue jodido porque no duermes, pero como me cuadró en vacaciones, pues bien. Cuando llegas a casa se te quitan todos los problemas.

¿Cada cuando va para La Aldea ahora?

Intento ir todas las semanas. Intento irme en cada día libre.