Pepe Mel: «Necesitamos fichas y habrá que hablar con algunos jugadores»

Fastidiado, pero no abatido. Fue el semblante que presentó Pepe Mel en las entrañas del Estadio José Zorilla una vez asumió que los jugadores que menos han jugado lo harán todavía menos tras la eliminación en la Copa del Rey. «Desde el primer momento hemos tomado la Copa para dar minutos a mucha gente», recordó, antes de añadir: «Es momento de sentarnos. Necesitamos fichas y habrá que hablar con jugadores que tienen muy difícil jugar».

Empieza, por tanto, una nueva etapa para el club, que deberá acometer la salida de varios futbolistas si quiere reforzar la plantilla en el próximo mercado invernal, como así pretende. Como Moleiro y Cardona pasarán a tener una ficha profesional, todas quedarán cubiertas, por lo que alguno debe dejar su sitio. En ese sentido, Maikel Mesa, Unai Veiga y Rafa Mujica son los hombres a los que el cuerpo técnico y la entidad quiere dar de baja en enero.

Fue el tema que puso fin a una comparecencia ante los medios que el técnico madrileño comenzó con una valoración de la derrota frente al Real Valladolid (3-1).

«Durante 62 minutos los chicos han estado bien. Hemos hecho lo que más o menos teníamos previsto y trabajado. Hemos tenido el 1-2 en dos ocasiones, aunque el Valladolid también tuvo las suyas. Fue un partido de ida y vuelta. La expulsión lo ha cambiado todo y nos ha limitado mucho. Teníamos cambios preparados y eso nos condicionó», apuntó Mel en referencia a la tarjeta roja que vio Unai Veiga por una entrada sobre Toni Villa cuando el partido iba 1-1.

«Nadie ha protestado. Es una falta y ya. Ni siquiera el rival ha pedido nada. El árbitro nos metió en un charco y nos ha matado el partido. No es una acción de tarjeta roja, pero está hecho y no hay vuelta atrás», agregó el madrileño en el mismo sentido.

Preguntado por si alguno de los futbolistas que salieron de inicio tiene alguna posibilidad de hacerlo también el sábado ante el Eibar,, comentó: «Los que han jugado hoy –por ayer– necesitaban jugar y aportar. Hay gente que lleva meses sin jugar. No puedo pedirles más. Me hubiese gustado llegar once contra once hasta el final. Para Eibar tengo muy claro lo que tengo que hacer y cuál es nuestro objetivo».

«Hemos usado la competición para darle minutos a mucha gente. Nuestro objetivo es el ascenso. No somos inferiores a nadie. Con la plantilla entera somos claros candidatos a subir», insistió una vez más Mel, que ya en la previa dejó claro que la prioridad absoluta es el ascenso a Primera.