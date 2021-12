«Jugar en la UD es mi sueño y haría lo imposible»

Diez tantos en 20 duelos con el FCV Farul y ayer duelo de prestigio ante el líder Cluj -el gran dominador de la Liga I de Rumanía al conquistar las últimas cuatro ediciones-. ¿Dónde reside la clave de su éxito?

En primer lugar, la constancia. Luego el sacrificio y el trabajo duro. Desde la dedicación y el cuidado del aspecto mental, disfruto del mejor momento de mi carrera. El Cluj es un grande y lo dimos todo. Jamás me derrumbo ante la adversidad y disfruto cada minuto con el Farul. Tras tantos años de lucha, ahora me siento realizado.

¿Qué le aporta Hagi como entrenador? Desvele algún secreto del exjugador del Barça o Real Madrid -y cuarto finalista en el Mundial de EEUU 1994-.

Es una leyenda. Su gen ganador te cautiva desde la primera conversación. Se dirige a ti de forma expresiva, te grita. Ahí percibes su carisma. Sabe mucho de este deporte; vive para y por el fútbol. Las 24 horas. Debes captar los mensajes, porque te lo deja claro. No hay palabra que te la diga en voz baja. Si somos listos y captamos rápido el mensaje, esa mente es prodigiosa . Sus conocimientos son oro.

¿Le comenta algo de la histórica depresión del Barcelona?

No, pero sí de su experiencia en ese grandísimo equipo como el azulgrana. Su paso por la Ciudad Condal le dejó huella. Así como en el Real Madrid. Pero sí percibes su pasión por la ‘idea Barça’, tomó buena nota de claves tácticas, respuesta en ataque y defensa.

¿A qué preparador se asemeja el terremoto Hagi?

Es único. Cuando lo ves te percatas. Dices: ‘Jamás he visto a alguien tan loco’. De las tres horas del entrenamiento, está las tres gritándote. Y si se tiene que meter con tu madre, lo hace. Nunca vi nada igual. En las charlas te lo recalca: ‘Nací para ganar y aquí estoy para seguir ganando. Y el que no quiera ganar, que se vaya’.

¿Cómo es su día a día en la ciudad de Constanza, a orillas del Mar Negro y a 4.300 kilómetros de Las Chumberas?

Soy muy tranquilo, de estar en casa. De ir a entrenar, en invierno hace bastante frío, así que no suelo salir mucho. Ir a cenar y poco más. Salgo para hacer la compra y cumplir con las tareas diarias.

Popescu -presidente- y Marica -asesor- completan el elenco de exjugadores en la cúpula de mando del Farul. ¿La aspiración de este equipo es la de convertirse en un Villarreal y jugar competición europea?

Le recuerdo que el Farul nace de la fusión con el Viitorul Constanza, que fue campeón de liga de Rumanía [en 2017 y con Hagi en el banquillo]. Conocen el camino. Están ampliando el estadio y el día a día es muy sencillo. Tenemos una grandísima ciudad deportiva y reina la ambición bajo un ambiente muy familiar.

Antes de convertirse en una estrella en Rumanía, hizo carrera en el Hércules, Ontinyent, Tenerife B, Eldense, Viera, Badajoz, Las Palmas Atlético, Arandina, San Fernando y el fútbol austríaco (destacó en el SV Riev). ¿Pero quién le mete en la rueda de la competición rumana? ¿Fue su agente Iván Cristovinho -que también representa a Jonathan Viera o Fabio-?

El FC Voluntari de la Liga I de Rumanía fue el que me abrió la puerta [nueve dianas en 31 duelos]. Me llamaron tras acabar mi temporada con el SV Ried de Austria y luego siempre fui de la mano de Iván, es una pieza fundamental. Ha sido clave en mi vida.

¿Le gustaría jugar en la UD? Están buscando un nueve...

Por supuesto, es un sueño. Todo canario sueña y suspira por vestir esa camiseta amarilla. Considero que he hecho las cosas bien para que se me tenga en cuenta. Y mi medicina es el sacrificio. No conozco otra fórmula.

Tiene un año más en Farul...

Sí.

¿Hay que abonar cláusula si le llama Las Palmas?

Si llama la UD, ya le digo que haré lo imposible por jugar en la Isla. Es bastante difícil salir si no es con un traspaso.Siempre piensas en regresar a Las Palmas y si llaman; nunca les diré que no. Desde la humildad, considero que he completado méritos para que al menos se hable de mí y de esa opción.

¿Subirá el cuadro de Mel?

Veo todos los partidos de Las Palmas. No olvide que un jugador canario siempre está pendiente de la UD, la lleva en el corazón. Me enfado cuando pierde y sonrío con la victoria. Ese equipo forma parte de nuestra cultura.

Con Jonathan Viera, el ascenso se ha convertido en una obsesión. ¿Qué opina del ‘21’?

Las Palmas tiene un equipazo, con la llegada de Jonathan es otro rollo. Viera es diferente al resto, uno de los pocos que he visto con la capacidad de ser determinante y decidir los partidos. Es increíble.

¿En qué le ha ayudado la psicología deportiva con la especialista Raquel Oliva?

En todo, cuando me vi en la situación más crítica de mi carrera, me ayudó bastante. Lo sigue haciendo. Formamos un gran equipo. Gracias a ella, logré potenciar mi juego, ser más competitivo...

¿Lo vincula al éxito de su faceta realizadora?

Vinculo su labor a todo. Hay un impacto positivo en el día a día, el fútbol, las rutinas (...) Mi mente está fresca y compito de una forma más auténtica. Estoy concentrado al 100%. Disfruto y crezco con la competición, ante la adversidad.

¿Cómo afecta el impacto del Covid-19 al fútbol rumano?

Hace un mes estábamos jugando a puerta cerrada, pero desde el 4 de diciembre abrieron los estadios con una reducción al 30% de aforo. Se aplican ciertas restricciones y ahora mejora el escenario.

¿Hay mucho jugador negacionista? Tenemos el caso de Djuka, el ariete del Sporting...

Va camino de la obligación. Para entrar a los centros comerciales tienes que tener la prueba [certificado Covid]. En mi equipo hay dos jugadores que no quieren vacunarse, y hay que respetarlos. Cada persona es un mundo y es libre de hacer lo que quiera.

Ha pasado del barro al glamour. Desvela su instante más crítico y el de mayor gloria.

El momento más crítico fue hace seis años, acabé mi ciclo en Las Palmas Atlético y por ciertas cuestiones, la cabeza no marchaba. No podía jugar. Necesitaba parar, mejorar psicológicamente. Ahora estoy en mi mejor momento. Me quedo con cada minuto de mi carrera, de sentirme profesional y valorado. Se lo brindo a mi familia y a mi hijo Theo, va por ellos.