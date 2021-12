La hora del devorador de colosos. La UD, invicta ante los seis primeros de la tabla, busca mañana cerrar el 2021 en playoff y como mejor local de la competición de plata tras 21 jornadas. José Mel Pérez busca "el gran espaldarazo" ante la SD Eibar para encarar el derbi más madrugador de la historia de la mejor manera. "Ganar es por nosotros; los equipos de arriba se nos han dado bien. Es cierto que no hemos perdido con ninguno y debemos seguir ese camino. Batir al Eibar conforma un espaldarazo en la clasificación, sobre todo por la afición y el equipo. Nos ayuda a preparar el siguiente partido con ilusión [es el derbi ante el Tenerife], reafirmándonos en la tabla. Quiero acabar de la mejor manera el 2021; es fundamental".

Tiene pánico al descanso navideño del plantel amarillo. Aviones, desplazamientos y la amenaza de la sexta ola al universo del balón. "Vamos a tener una conversación con el plantel, pensando en todo lo que rodea socialmente a cada una de las familias. Es un momento de familias y me preocupa la semana en la que vamos a estar en diferentes sitios (...) Jugamos el 2 de enero. Es una decisión por el bien común. Nos estamos jugando muchas cosas". Vinculó las salidas a la falta de recorrido en el verde. Los mimbres con menos rodaje, quedan señalados. "En cuanto a los descartes, es obvio que todo va unido a los minutos de los futbolistas. Tenemos que hacer una segunda vuelta en la que, al menos, igualemos los números de la primera. Todo lo que sea mejorar la plantilla será mejor para nosotros. De hecho, el club ya está en eso y tengo esperanzas de contar con noticias pronto. No puedo decir más. Teniendo un partido importante, centrarnos en eso nos distrae", realzó tras confirmar la propia UD el interés de repatriar a Rober González.

Un clásico con restricciones de aforo

Insiste en el daño de esa semana de vacaciones, lejos de la burbuja de LaLiga, que afronta su plantel tras el partido ante el Eibar. "El Gran Canaria es muy grande y no creo que sea al club que más perjudique si, finalmente, se aplican la reducción de aforos. Me preocupa que el fútbol lo juega gente joven con una importante vida social. Cuando ellos salen de aquí, yo no les sigo. Cada uno hace su vida y apelas a la profesionalidad, a tener sentido social. No soy Sherlock Holmes, cuando me voy de aquí, no quiero verlos", insiste. Un positivo sería un golpe dramático a las puertas del clásico canario. "Hay que salvar a los futbolistas como sea porque si cae uno caen tres o cuatro más".

No confirmó la presencia de Viera en el once titular. El '21' se perdió el duelo ante el Amorebieta por una bronquitis. "Teníamos ciertas dudas que se confirmaron. No me atrevo a decir que estará porque luego pasa lo que pasa. Lo suyo no tiene nada que ver con el Covid, pero ha estado mal, con fiebre. A Ale Díez le pasó lo mismo, así como a Valles, Sadiku o Moleiro". Flores al portaaviones armero. "Es un equipo difícil. Junto con el Real Valladolid, son los dos favoritos por el hecho de venir de Primera y mantener las plantillas. El Eibar no tiene ninguna baja, tiene un plantel magnífico y puede jugar de diferentes formas. Será un partido difícil".