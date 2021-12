El dardo de Jonathan Viera

«La verdad que no lo esperábamos. Nos sorprendió mucho el cambio. Eric de lateral, que hacía mucho tiempo que no jugaba de lateral... Pero bueno, no son excusas. Creo que hemos hecho un buen partido, un partido muy serio. Ahora nos vamos de vacaciones a recargar pilas, que nos viene una segunda vuelta muy buena». Las palabras de Jonathan Viera en Movistar nada más terminar el partido, en caliente, fueron un dardo en la diana de Pepe Mel.

La crítica del jugador al entrenador, nada habitual ni en la UD Las Palmas ni en cualquier club, reveló de alguna manera el poder del capitán dentro del equipo, al mismo tiempo que una cierta tirantez que ya ha atravesado las puertas del vestuario. Viera juzgó para mal la decisión de su entrenador y eso, generalmente, tendría consecuencias. Pasará de largo, pero las cartas ya están sobre la mesa. No le faltó razón al ‘21’: nadie entendió el movimiento de Pepe Mel, que en un instante puso en el disparadero a tres jugadores ante la lesión de Álvaro Lemos en el minuto 33. Por un lado, a Ale Díez, el sustituto natural del gallego, porque vio cómo en vez de entrar él lo hacía un central para que otro se trasladara al lugar que el debía ocupar; por otro, a Eric Curbelo, el defensa más en forma de la UD, porque lo sacó de su sitio para ponerle donde es menos de la mitad; y también a Erick Ferigra, porque lo puso a bailar con las más fea con el partido ya a mil. No tardó la SD Eibar ni tres minutos en marcar un gol producto de un desajuste del ecuatoriano, que entró frío y perdido, y del cante de Raúl Fernández, que se tragó el disparo de Stoichkov con la zurda: el balón, que iba centrado, le pasó por debajo del cuerpo. De un plumazo, el técnico, con su decisión criticada públicamente por Jonathan Viera, debilitó la defensa amarilla. La polivalencia, en muchos casos, no siempre es buena, pero es un peaje que Curbelo paga demasiado a menudo justo cuando mejor está. Luego se lesionó, pero si el cuadro armero no marcó un segundo tanto en medio del desconcierto amarillo fue de puro milagro. Luego, en la segunda parte, la acumulación de hombres del mismo corte en el centro del campo tampoco funcionó. Con Fabio, de corte defensivo, como único mediocentro, la UD estuvo demasiado expuesta. Kirian, Viera y Moleiro chocaron entre sí, Peñaranda no existió porque pierde potencial cuando juega por la banda y sin espacios, y Jesé volvió a disfrutar de 90 minutos gratuitos. Y Viera ya ha alzado la voz.