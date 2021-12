Mel: «Nos viene bien el parón, olvidar un poco el fútbol»

Un parón necesario. Oxígeno para la UD después de acabar el año y la primera vuelta en su peor racha del curso: una sola victoria –ante el Sporting de Gijón– en los últimos siete partidos. «Nos viene bien irnos, olvidar un poco el fútbol y estar con la familia», comentó Pepe Mel, abatido después de la derrota frente al Eibar (0-1), la segunda en casa, en la sala de prensa del Gran Canaria.

«No ha sido un resultado justo para nosotros, pero aquí no importan los merecimientos; lo que importa es meter el balón o no meterlo, y nosotros otra vez hemos hecho lo suficiente como para no perder, pero esto es así. Hay que mejorar cosas», valoró el entrenador amarillo, antes de añadir en el mismo sentido a modo de crítica: «Cuando fallas y fallas el equipo se desespera y se descoloca. Todos intentan sumar y al final eso es contraproducente».

Mel, preguntado por la falta de gol de Jesé –cero tantos en los últimos siete partidos–, reconoció que ha pedido a la dirección deportiva un delantero centro en el próximo mercado con el objetivo de poder convertir más ocasiones en goles. «Hemos hablado de jugar con un nueve con más gol. Estamos mirando diferentes cosas», comentó, aunque consideró que «lo más importante es rellenar el hueco que deja Sergio Ruiz».

El cambio de Lemos

Cuestionado por la elección de Erick Ferigra y no de Ale Díez como sustituto del lesionado Álvaro Lemos –Viera criticó la decisión del técnico en sus primeras declaraciones en Movistar nada más terminar el partido–, dijo: «Teníamos que tener más seguridad defensiva e incluso pensábamos en jugar con tres centrales, pero la desgracia ha sido que Eric Curbelo también se ha lesionado».

De cara al futuro, lo bueno para el técnico es que su «equipo tiene un patrón de juego» y que «hace las cosas que se entrena». «Es una pena irnos –de vacaciones– fuera del ascenso aunque estemos empatados a puntos –31, los mismos que el Girona–. Un solo punto nos hubiese mantenido ahí. Estamos en el camino y en buena posición. Quedan 21 partidos. Las segundas vueltas suelen ser eternas y como tengas baches se te hacen larguísimas. Tenemos que recuperar futbolistas y encararla con la mejor actitud posible», apuntó.