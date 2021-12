Míster X es Fernando Martins. Un escudero de Jonathan Viera Ramos en el Beijing Guoan para el Lamborghini del ascenso. Ante la baja del cántabro Sergio Ruiz, la UD Las Palmas cierra la incorporación del mediocentro brasileño de 29 años, que ha militado en las últimas temporadas en el conjunto de la Superliga de China junto al ‘21’ -en 2019 y 2020-. Llega libre y está bendecido por la dirección deportiva de la entidad grancanaria que encabeza Luis Helguera.

«Dará muchas alegrías para la afición amarilla, encaja en el perfil y filosofía de juego», explican desde la zona noble de la UD. Fernando Martins firma hasta junio de 2023 y en las próximas fechas se anuncia la contratación. El presidente del consejo de administración Miguel Ángel Ramírez Alonso ya avanzó en la Junta General de Accionistas que había un organizador de elevada técnica ya comprometido. «Esperamos hacerlo oficial en los próximos días y que el 28 de diciembre esté en Barranco Seco en la vuelta de las vacaciones de Navidad».

Cromo por cromo. Fernando Martins por Ruiz y aún queda una ficha libre. Con el fichaje del director de orquesta de Erechim, la UD se adelanta al Besiktas turco y al Flamengo de la Liga Brasileña que se habían interesado en la operación. Cabe recordar que el último partido oficial del primer alta invernal se remonta del 10 de diciembre del 2020 con el Bejing en los cuartos de final de la AFC Champions League de Asia. Un problema burocrático -con el visado- le dejaron fuera de combate en este 2021 en la liga de China.

Fue campeón del Mundial sub 20 con Willian José y de la Confederaciones junto a Neymar

Unai Veiga -144 minutos esta campaña entre LaLiga (38’) y Copa del Rey (106’)- acelera su salida de la entidad en forma de cesión para luego hacer conceder licencia profesional a Cardona y Moleiro, circunstancia que se definirá a finales de enero. Esta ventana de mercado de invierno arranca el 1 de enero y Martins llega libre ya que estaba sin equipo. Su presencia ante el CD Tenerife en el Heliodoro (2 de enero, 20.30 horas) dependerá de su estado físico.

En su expediente, figuran el paso por el Gremio, Shakhtar Donest de Ucrania, Sampdoria, Spartak de Moscú y Beijing (desde 2019 en calidad de cedido y 2020 en propiedad del conjunto de Pekín). El cuadro chino abonó 15 millones al moscovita por su adquisición. Este internacional con Brasil ha generado un total de 46,5 millones.

El Shakhtar Donest abonó once millones al Gremio, club de formación de Fernando Martins (2013). La Sampdoria puso sobre la mesa ocho ‘kilos’ en 2015 y el Spartak de Moscú (2017) pagó 12,5 y luego lo cedió al Beijing (por la cantidad de 5,4 millones). Finalmente el gigante asiático se hizo con los derechos federativos de Fernando Martins en febrero del 2020 tras pagar 9,6 millones.

En total, desató un terremoto de 46,5 ‘kilos’ en doce años. En 2012, el Real Madrid valoró la contratación de este pivote que eleva la competencia en la medular. Tendrá que luchar con Nuke Mfulu, Fabio González, Enzo Loiodice y Kirian Rodríguez. En esa relación, cabe sumar Maikel Mesa, al que se le busca nuevo acomodo desde la dirección deportiva en esta ventana invernal.

Votante de Bolsonaro

El futbolista brasileño es un admirador de la gestión política de Bolsonaro, presidente de Brasil y que facilitó la liberación de Robson Oliveira, entrenador personal y chófer de Martins y que fue condenado a dos años de prisión en Rusia por tráfico de drogas -por posesión de metadona según detalló la agencia EFE-. Finalmente, fue indultado por Putin, gracias a la mediación de Bolsonaro.

Martins se presentó en la escena internacional el 24 de enero 2010 hizo en el Campeonato de Brasil con Gremio. Campeón del mundo con la Canarinha Sub 20 en 2011 en Colombia, compartió gloria con Willian José, ex de la UD, Casemiro (Real Madrid), Coutinho (FC Barcelona) y Óscar dos Santos (Shanghái Port de la Superliga de China y ex del Chelsea).

Lleva un año inactivo y pasó por el Gremio, Shakthar Donest y el Spartak de Moscú

Además, en su palmarés figuran un título de Premier League y una Supercopa de Ucrania (2014), así como un campeonato de Rusia y una Supercopa (2017). Pero su mejor capítulo deportivo fue la conquista de la Copa Confederaciones con Brasil (2013). Participó con quince minutos ante Italia en la primera fase, en un combinado auriverde dirigido por Luiz Felipe Scolari. En ese equipo, que goleó a España en la gran final, figuraban estrellas del calado de Neymar (PSG), Hulk (Atlético Mineiro), Fred (Fluminense), Dani Alves (Barcelona), Thiago Silva (Chelsea), David Luiz (Flamengo), Paulinho (Corinthians y ex del Barcelona), Marcelo (Real Madrid) o el meta Julio César (retirado).

Con el fichaje de Fernando Martins, la UD recupera el estilo mágico de Brasil. Es el jugador número quince de la citada nacionalidad tras los casos de Luisinho Lemos (1981), Ricardo Lima (1998), Renaldo (1998), Baiano (2000), Álvaro (2000), Matheus (2003), Cacá (2004), Alberoni (2006), Yuri (2007), Amaral (2008), Willian José (2015), Míchel Macedo (2016), Matías Aguirregaray ‘Clavagallinas’ -nacido en Porto Alegro pero de nacionalidad uruguaya- (2017) y Jonathan Silva (2020).

Plan físico especial

En la Isla desde el pasado viernes, Fernando Martins está completando un plan físico especial para acelerar su puesto a punto. José Mel Pérez ya adelantó el pasado viernes, en la previa del UD-Eibar, que estaba muy cerca la llegada de un mimbre «que nos podía ayudar de forma notable». El alta del brasileño, así como las salidas de Veiga y Maikel Mesa,no cierra la puerta a la contratación de Rober González. El futbolista del Betis no cuenta para Manuel Pellegrini y ya logró ocho dianas en la pasada campaña de amarillo. Su movilidad y polivalencia la convierten en objetivo número uno.

Sobre la llegada de un pistolero, el presidente Ramírez fue categórico durante la Junta General. «No me consta que Mel quiera un delantero». Desde la zona noble de la entidad, insisten que el frente ofensivo está más que cubierto con Jesé Rodríguez, Armando Sadiku, Rafa Mujica, Ale García y Clau Mendes. Además, Peñaranda también puede actuar de nueve.