Ramírez. "Si el derbi fuese en el Gran Canaria; plantearía jugar a puerta cerrada"

Con la salud no se juega. Un gol al Covid. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, receta cautela y madurez en las horas previas al pronunciamiento del Consejo Interterritorial. Rechazó de forma tajante que ejerciese presión alguna para que el Heliodoro estuviese vacío este domingo ante los amarillos. "Estamos a la espera de acontecimientos; se rumorea que será sin público o que pueda que se disminuya la capacidad de aforo, si el partido fuese en Gran Canaria, me plantearía por responsabilidad jugar a puerta cerrada". Además, aclara que no está mediando con las autoridades político-sanitarias. "Esa alucinación está dentro de los piques entre Gran Canaria y Tenerife. Ahora yo soy el responsable de que Santa Cruz sea la ciudad con más contagios por habitante. No tengo nada que ver con que el clásico canario se juegue ahora en Tenerife y con los citados índices de contagio. Ni pinchamos ni cortamos, carecemos de la responsabilidad para tomar decisiones (...) Únicamente, se me ha hecho alguno consulta", valoró en la emisora oficial.

Ramírez cerraría el partenón de Siete Palmas si el derbi fuese en el Gran Canaria. "Si el partido se celebra en Gran Canaria, con los datos que hay en Tenerife, yo me plantearía jugar a puerta cerrada, lo haría y mucho. Es más importante la salud de mis aficionados, inclusive los de la afición chicharrera. Estamos perdiendo de vista la situación sanitaria (...) La UD no se saltaría esa responsabilidad social, y de igual manera, la responsabilidad sanitaria. ¿Cómo le explicas a un padre que no puede ir a la cabalgata de Reyes con su niño y sí al fútbol? Deciden las autoridades, y desde ese punto, asumiremos la decisión; es más, colaboraremos en todo lo posible". El viaje de las peñas El principal mandatario asume que el porcentaje de la 'marea amarilla' pueda verse reducido. "El paquete de entradas y barco de las peñas y seguidores está congelado; si disminuye el aforo, baja la cuota de los aficionados permitidos. Para la UD es un problema bastante importante a nivel logístico. Pondremos a la venta las entradas cuando se nos comunique. Y si es sin público, pues tomaremos medidas y ocasiona unos gastos. Este tipo de eventos vienen acompañados de gestiones de hotel, desplazamientos...Hemos tomado una postura prudente, que sea el Gobierno de Canarias el que finalmente publique su veredicto. Y de manera urgente, venderemos las entradas". Comitiva bajo mínimos La comitiva amarilla que se desplace al Heliodoro será mínima. Se decide mañana en un consejo extraordinario. "Como están las cosas, no será un viaje normal. Iremos de forma reducida, tenemos que reducir el riesgo. Estamos ante una realidad sanitaria. Es una isla que en estos instantes cuenta con un nivel de contagio importante. Se decide mañana, es probable que vaya una persona". Los positivos de la UD Ramírez justifica los positivos de la UD (cuatro jugadores y uno por contacto directo) por los desplazamientos a sus residencias por Navidad. "Los futbolistas que afrontan movimientos son los que corren mayor riesgo de contagio. Tendremos casos de Covid como el resto de equipos, todos van a tener este problema". Anuncia en los próximos días, un segundo fichaje, tras atar a Hernani. "Se anunciará cuando cristalice, anuncié un jugador y vendrá uno más. Esto no es tan sencillo", puntualiza sobre el mercado invernal y en relación a los nombres de Fernando Martins o Rober.