Jesé: "Haremos lo que nos digan, pero me gustaría jugar con el Heliodoro a reventar"

Jesé como referencia goleadora, grancanaria y motivacional de la UD Las Palmas en el derbi del domingo (20.30 horas, Movistar Vamos) en el Heliodoro. Quiere marcar, pero sobre todo, ganar; hacer, en definitiva, borrón y cuenta nueva de cara a la segunda vuelta para dejar atrás la mala racha del equipo en el último mes y medio de competición -una victoria en siete partidos- y su sequía goleadora -siete encuentros sin marcar-.

Y querría jugar con el máximo público posible en el Rodríguez López, aunque es consciente de que eso no va a pasar por el aumento de los contagios por coronavirus en el Archipiélago, especialmente en la isla vecina. "Haremos lo que nos digan las personas responsables, pero a mí me gustaría jugar con el Heliodoro a reventar y que me piten y me motiven, y que meta goles y ganemos". Una sentencia reveladora.

Por ejemplo, de su motivación extrema, de sus "muchas ganas", de marcar y de ganar por primera vez en el campo del eterno rival, de donde se marchó con una derrota en 2012 cuando jugaba en el Castillo y con un empate en marzo de este mismo año, ya con la UD. "No es una final, pero sí tenemos que tomárnoslo como que es un partido decisivo para nosotros por el rival que es, por la importancia que tiene por los puntos que nos sacan y para seguir enganchados ahí arriba. Mínimo, tenemos que competir bien", comentó.

A Jesé, que ha jugado casi todo el tiempo, no le pesa en demasía el hecho de sumar siete choques sin marcar, porque tiene aguante y es optimista. "No me frustro. Lo que hago es intentarlo y seguir intentándolo. Es verdad que me enfado, pero no me vengo abajo. Soy bastante fuerte. Al final hay un momento en que va a volver a entrar. Va a llegar, estoy seguro", avisó.

"Yo trabajo cada día para el fin de semana meter todos los goles que pueda. Creo que ayudo al equipo también en otras cosas, pero bueno, ojalá que este domingo vuelva otra vez a meter goles", agregó en el mismo sentido Jesé, que considera que, a título personal, completó una "buena" primera vuelta.

De cara al primer partido del año y a lo que queda de competición, la idea es clara: "El reto para mí es ganar porque tenemos que volver a tener una serie de victorias consecutivas para sentirnos importantes y meternos en la pelea de estar arriba. Es el escenario perfecto con el rival perfecto.

Cuestionado por sus palabras tras el derbi del pasado 16 de octubre en el Gran Canaria (2-1), en las que advertía a todos que se preparasen porque iba a "empezar lo bueno", dijo: "Sí se ha visto, porque el equipo ha hecho buenos partidos y ha competido bastante bien. Para mí, somos el equipo de la Liga que mejor juega al fútbol, porque todos los equipos juegan a otra cosa, con todos los respetos. Confío en mi equipo, confío en mis compañeros, confío en mi entrenador y confío en el club. Cada uno debe dar todo". Una sentencia más.

Pese a todo, Jesé es consciente de que el equipo no acabará bien el año. "Hemos perdido unos partidos en los que hemos estado bien y otros los hemos perdido y no hemos estado bien. Mejor tener ese bajón ahora que en lo que queda, que es lo decisivo y lo importante", comentó como muestra de positivismo de cara al futuro.

El más inmediato llevará a la UD el domingo al Heliodoro para medirse con el Tenerife, que es tercero con siete puntos más y que se trata de "un equipo que defiende bien, que está bien organizado y que sabe a lo que juega". El delantero no esconde que su asociación con Jonathan Viera ese día y hasta final de temporada puede ser clave: "Es muy fácil jugar con Jony, entenderse con él en el campo. Creo que él y yo, de aquí al final, podemos hacer muy buenos partidos y ayudar muchísimo al equipo".

Con público o no, aunque le gustaría que el Rodríguez López pudiera estar lleno, Jesé cree que el partido, y también el resto de la jornada, debe jugarse pese a los múltiples casos de covid en todos los equipos. "Mi opinión es que se juegue. Que todo el mundo intente tomar las precauciones necesarias y las medidas pertinentes, pero no soy la persona para tomar esa decisión", matizó.