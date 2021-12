La bandera del Tenerife en la elástica de la UD: ¿un gesto de grandeza o una mancha?

Gesto de señorío o una mancha en la piel amarilla. Debate a mil grados centígrados. Uvas, esmoquin y el penúltimo ingrediente al derbi del desconcierto. Una cuestión de estilo. La UD presentó esta mañana la camiseta que lucirán los jugadores de José Mel Pérez este domingo en el Heliodoro Rodríguez López en busca de la eternidad. La prenda de Hummel, que se pone a la venta desde el martes en la tienda del club en el Gran Canaria a 99 euros, luce el logo del centenario del CD Tenerife -a la izquierda del escudo- de forma reducida. Es una prenda histórica.

Un guiño que vale de homenaje y hermandad. Sin embargo, aficionados, peñistas e internautas no ven apropiado lucir el emblema de la efeméride chicharrera en la primera equipación. "Es una mancha; que no manchen nuestros colores", incide una abonada en relación a la controversia de la armadura que portarán los once legionarios del novelista. 'La Unión Deportiva Las Palmas ha dado a conocer la camiseta conmemorativa que el equipo lucirá en el derbi canario, el próximo domingo en el Heliodoro Rodríguez López. La entidad amarilla ha querido tener un gesto de reconocimiento con el CD Tenerife por el centenario que celebrará en 2022, es por ello que se ha incluido el logotipo que ha creado el club blanquiazul para conmemorar sus 100 años de historia. Las camisetas que lucirá la plantilla en el derbi -titulares y suplentes- se pondrán a la venta en la tienda oficial a partir del martes al precio de 99€ cada una', puntualiza la entidad grancanaria.

Edición limitada que vale de puente entre el Gran Canaria y el Heliodoro y de paso incendia las redes.