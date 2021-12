El Ramírez más cómico: "Teníamos un acuerdo con Bakambu; faltaban los seis millones del salario"

Ramírez en modo 'Chistera'. Bienvenidos al club de la comedia. El presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, a unas horas del clásico del desconcierto en el Heliodoro -marcado por el aforo y las bajas por la sexta ola-, lució su arista más cómica en una entrevista en Cope Las Palmas cuando se le cuestionó por el mercado invernal. "Queremos que llegue otra [incorporación]; pero no depende de nosotros". Se le cuestionó por la situación de Fernando Martins y pulsó el botón del humor. "Está bien que saquen nombres; eso alimenta al entorno. No voy a salir a los medios a desautorizar la información de nadie, igual alguien en nombre de la UD está haciendo operaciones, pero directamente no tenemos información. Ese nombre sale [Fernando] cuando me hablan de Bakambu [delantero del Beijing y exjugador del Villarreal]. Y digo que lo tenemos todo acordado, solo me falta saber de dónde saco los seis millones (...) Al final, la gente confunde un equipo de fútbol con el FIFA de la Playstation. Esto es más serio y solo voy a hablar de los jugadores que tenemos. De lo que vendrá, ni una pista".

Deslizó que la próxima y última incorporación es un futbolista de Primera que llegaría en calidad de cedido. "Eso esperamos". Sobre las bajas, se mostró más hermético. "Sí, ya han hablado con ellos, hablan de dos o tres bajas pero igual no sale nadie. Es preciso buscarles equipo para cederlos. Con un fichaje más, en principio, deberíamos estar tranquilos. Pero estamos en 'clave mercado' y nunca sabes lo que te puede aparecer. Igual sale una oportunidad". El derbi canario se jugará con un aforo del 50% Mel, Mel y después Mel Solo concibe la continuidad de José Mel Pérez en el banquillo de la UD. Pase lo que pase en el Heliodoro y ante el Almería, para Ramírez, el técnico no está bajo sospecha, y eso que suma una victoria en las últimas siete jornadas de la competición liguera. "Si no hubiese confianza, no sería el entrenador actual de la UD Las Palmas. La apuesta por Mel es clara, lo hemos demostrado en estos años. Estamos apoyándole en todo, tratamos de reforzarle el equipo bajo las máximas prestaciones. La única consigna es que trabaje en las mejores condiciones". Faltan puntos, sobra ambición En relación al balance de la primera vuelta, añora entre cinco y seis puntos. "Todos hubiésemos firmado esto [marchar séptimo]. Una vez transcurrida la primera parte del campeonato, llegamos a una conclusión: lo podíamos haber hecho mejor. Nos faltan entre cinco y seis puntos. Pero a estas alturas, no es una mala posición. Hay que seguir así para colocarnos en puestos de 'playoff'. Consolidarnos, ahí radica nuestra principal premisa. Hay que intentar mejorar, tratar de tener derechos y ganarnos a pulso poder competir en el 'playoff'. Ser un equipo respetado". Ausente en el Heliodoro Ramírez no se desplazará al estadio del Tenerife. La representación de la UD Las Palmas está formada por Rafa Méndez y Luis Helguera. Además, no viajará nadie del área de prensa ante la amenaza de la sexta ola y los riesgos de contagio. "Lo reducimos al máximo por cuestiones sanitarias, debemos predicar con el ejemplo".