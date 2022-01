El primer derbi en casa para el tinerfeño Alberto Moleiro

«A ver si de aquí al hotel el Barça nos compra a Moleiro». La frase, con su ironía habitual, la soltó Pepe Mel, técnico de la UD Las Palmas después de que la última promesa en firme del club amarillo tuviera en Montilivi ante el Girona sus primeros minutos como titular de la presente temporada.

El tiro de Mel iba por lo que iba. Sabía que pronto iban a llegar una ristra de comparaciones con el hombre que acababa de llegar de Tokio con una medalla de plata en el cuello después de ser uno de los mejores futbolistas de la Eurocupa: Pedri González. Y es que hasta cierto punto, las historias de ambos futbolistas tienen su parecido: desde esa precocidad para llegar al profesionalismo –tenía 17 años en su debut– a esas medias bajas que casi rozan los tobillos.

Además de todo eso, si algo une las carreras de Pedri y Moleiro es la manera en la que se han hecho un hueco en el fútbol profesional. Los dos son tinerfeños, pero los dos han encontrado en la cantera de la UD Las Palmas el ecosistema idóneo para progresar y asomar la cabeza en el fútbol profesional sin pasar por la cadena más importante de su isla de procedencia. Un tanto para la labor de captación de la UD Las Palmas que coordina Roberto Arocha y capitanea Manuel Rodríguez ‘Tonono’.

Cuando Alberto Moleiro se asomó por el Estadio de Gran Canaria esta temporada ya tenía pinta de que no iba a volver al Anexo, un lugar que pisó poco, al igual que Pedri. Este domingo vuelve a Tenerife para pisar el verde del Heliodoro Rodríguez López por primera vez y dejar su sello en su primer derbi canario en casa.

Moleiro apunta a titular en el once de Pepe Mel en el derbi. «La Unión Deportiva es el club que me lo ha dado todo y donde quiero estar mucho tiempo. Pepe Mel los ha tenido para ponerme y no es casualidad que crea y apueste tanto por los jóvenes. A él le da igual la edad, Pepe se fija en el rendimiento», aseguró en una entrevista con Radio Marca Tenerife, donde desgranó sus primeros meses en la élite del fútbol nacional.

Todo en una carrera que ha ido como un rayo desde que salió del CD Sobradillo con 15 años y solo dos temporadas más tarde está en Segunda División. En la capacidad de asociación, trabajo y talento que pueda aportar el tinerfeño están gran parte de las opciones de la UD esta noche en el Heliodoro.

Este mercado invernal, la UD le hará ficha profesional a Moleiro, que también mejorará su contrato con una cláusula de rescisión para a 30 millones de euros. Una maniobra de la UD para espantar a los equipos que acechan la clase de Moleiro, que estará a prueba en su primer derbi en casa.