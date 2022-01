Kirian: «Siempre busco el palo largo y esta vez cerré el tobillo»

Un golpeo que ya es historia del derbi canario. Kirian Rodríguez, centrocampista de la UD Las Palmas, dejó su firma en los duelos entre amarillos y blanquiazules con un tanto que significó el final a 20 años de agonías en el Heliodoro Rodríguez López. Todo con un golpeo con su miga.

«Me meten mucha caña y me vacilan mucho. Siempre busco el palo largo en los partidos y en los entrenamientos hago lo contrario: busco el palo corto. Me dijeron toda la semana que cerrara el tobillo y lo cerré», contó el futbolista tinerfeño en los medios del club, que llegó a su partido 80 con la UD Las Palmas.

Un gol que celebró de manera comedida y que le devolvió a otros pasajes de su vida que tienen a su Tenerife natal como punto de partida de una carrera como futbolista que despegó en la cantera de la UD. «Te acuerdas de todo, de cuando estaba aquí sentado y celebraba los goles del Tenerife, del paso por este club, por el Ofra, del salto a la UD Las Palmas... Estoy orgulloso de ser de Tenerife y de defender a la UD Las Palmas, sentenció el amarillo con una naturalidad de lo más simple.

Eso sí, sabe que esta semana le aguantará soportar las bromas de más de uno, en un «un momento bonito, pero duro también». «Mucha gente de mi círculo es de aquí. Me imagino que tendré un montón de mensajes acordándose de mis muertos [se ríe], pero ya me tocaba a mí una vez», aseguró el centrocampista, titular en el once de Mel junto a Fabio y Loiodice en el centro del campo.

«Llevaba toda la semana con buenas sensaciones, con buenas vibraciones. Se lo había dicho a algún compañero. La casualidad es que metí el gol, así que muy contento», prosiguió Kirian.

Pero si hubo algo que deseo el tinerfeño fue que este partido se convierta en un punto de partida para la UD. «Otras veces tuvimos las mismas ocasiones y hasta más, con mejor juego y dominio, pero no teníamos la claridad. Esto puede ser un punto de inflexión, son tres puntos y ahora el Almería. La recta de enero es muy importante, van a haber bajas y nosotros tenemos que cuidarnos para estar bien e intentar llegar lo más arriba posible», apuntó. De momento, le da un bocado a sus superiores.

Todo con una celebración para la grada vacía que suele ser amarilla en los derbis, con una foto y el dedo señalando a ese hueco que tiene la afición de la UD Las Palmas en el Heliodoro. «Era un mensaje, ganar por la gente que se acercó al hotel y no podía ni venir a animar, pero también por los que se quedaron porque desde lejos o desde cerca nos llega su apoyo. Siempre están con nosotros».

Por su parte, Benito Ramírez, otro de los elegidos por Mel para el once, destacó la victoria para «coger confianza» después de una victoria en los últimos siete partidos. «El equipo ha estado bien, creo que merecimos la victoria y nos hacía falta para coger confianza y no hay mejor para esto que encima hacerlo en Tenerife»

«Tuvimos el contratiempo con Enzo y supimos responder. Fuimos al ataque, tiramos para arriba, hicimos lo que trabajamos durante la semana. Después del parón, de la falta de entrenamientos, todos acabamos canasados. Conseguimos la victoria, que es lo que cuenta y a seguir», añadió el aldeano, que no pudo terminar el partido.