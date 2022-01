Pejiño recae en sus molestias y apunta al quirófano

Pejiño recae y no se le espera. Sorprendió su ausencia en la convocatoria para el derbi y el motivo no fue un contagio por covid, sino una recaída en sus molestias en el tendón del aductor, motivo por el cual podría tener que operarse y perderse buena parte o la totalidad de lo que queda de temporada. Lo avanzó el propio Pepe Mel poco antes del inicio del encuentro entre el Tenerife y la UD: «Pejiño no avanza de su lesión, es posible que vaya al quirófano».

La sentencia, recogida por Movistar, implica que la participación del extremo a corto plazo es una quimera. En realidad, el barbateño nunca se ha roto, pero tiene un desgaste en el tendón que le impide rendir al 100%. Por eso tuvo que pedir el cambio en las primeras partes de los partidos ante la Ponferradina y el Lugo, hasta que se vio obligado a parar tras el choque frente al Alcorcón, el pasado 24 de octubre. Transcurridos dos meses, después de un periodo de recuperación lento y lleno de incertidumbre, reapareció en el último partido del año, el 18 de diciembre contra el Eibar, con la disputa de los últimos 19 minutos. Pasadas las vacaciones, esta semana volvió a tener malas sensaciones en la vuelta a los entrenamientos. Ahora la solución podría pasar por una operación.