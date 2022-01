El '2' de la Armada Invencible que tomó el Heliodoro un 2 de enero. Ale Díez analizó el último triunfo ante el Tenerife en el Centenariazo y la contienda ante el líder Almería de este domingo (20.30 horas, Movistar #). "En el derbi, fuimos precisos y arriba tenemos un cañón. Con algo más de acierto, podíamos haber logrado un marcador más abultado [se impusieron 0-1 con un tanto de Kirian]". Abraza y bendice la contratación de Rober González, que ahora carece de minutos en el Real Betis y en el pasado curso hizo ocho dianas con la UD Las Palmas. El atacante es el objetivo número uno de este mercado invernal. "Es un jugador espectacular, lo recibiríamos con los brazos abiertos. Aquí en Las Palmas hay un gran grupo, y Rober ya sabemos lo que nos puede dar. Es una apuesta segura", determinó.

Los caprichos del balón. Ante el Eibar, Mel apostó por Curbelo como lateral derecho, tras la lesión de Álvaro Lemos -al que le resta un mes 'KO'-. Unos minutos después sacó a Díez por los problemas musculares del ingeniero satauteño. Ale Díez -28 duelos con la UD y dos asistencias- elude todos los debates y polémicas. "Siempre trabajo duro para contar con una oportunidad, el míster ha tenido otras decisiones, pero mi objetivo es aprovechar al máximo mis oportunidades. Este momento me llega por la lesión de un gran compañero como es Lemos".

En relación a su trato con Mel, tras firmar un gran partido ante el 'Tete', no recibió reconocimiento alguno. Se queda con la eternidad de tomar el Heliodoro, 21 años después. "El entrenador no le dio importancia a mi titularidad. No me dijo nada que no me dijese otra semana. La disfruté y así fue. Me pide que sea un jugador ofensivo, pero a nivel defensivo me pide la concentración como la que tuvimos el otro día [ante las embestidas de Elady o Shashoau]". Detalla que dejando la portería a cero tienen mucho ganado, con ese escenario, son un cuadro temible. "En Segunda División, si quieres conquistar grandes logros; dejar portería a cero es fundamental. Todos los sabemos, arriba tenemos cañones y raro es que si dejamos la meta a cero no ganemos. El objetivo pasa por no encajar y desde ese punto, crecer como equipo. En Tenerife fuimos precisos con el balón, lo demostramos con creces".

En su carta de los Reyes Magos, una petición con aroma a gloria. "Celebrar el ascenso. Que nos traigan los Reyes el jugar en Primera". Si fuese Helguera, no daría bajas. "Hay un grupo magnífico, pero no soy quién decide (...) Solo espero que el que llegue, aporte muchísimo". El Centenariazo ejerce de bebida isotónica. Ahora vuelan: "Nos da ese punto de confianza que puede ser definitivo ante el Almería".