La UD insiste en Rober

La UD no se olvida de Rober González. De hecho, insiste en su llegada al club por segunda vez. La incorporación de Hernani Santos, primer fichaje amarillo en el mercado de invierno, y que también juega en la posición de extremo, no cambia el plan, no influye para que Pepe Mel y la dirección deportiva no quieran sumar a la plantilla a un jugador que gustó mucho la campaña pasada, cuando estuvo cedido por el Real Betis, con el que apenas ha jugado en la primera vuelta del curso.

Por eso la entidad andaluza y el futbolista han convenido en que lo mejor para todas las partes es que Rober vuelve a salir en forma de préstamo hasta final de campaña, y ahí entra en juego la UD. El interés por su regreso no es nuevo, porque el asunto está en los despachos de ambos clubes desde hace semanas. La próxima es la señalada para que se produzca el movimiento definitivo para que el delantero de 20 años se convierta en un refuerzo más para tratar de conseguir el ascenso. El emeritense no fue convocado por el técnico Manuel Pellegrini para el partido que el Betis juega hoy en el José Zorrilla de Valladolid en partido correspondiente a las dieciseisavos de final de la Copa del Rey, lo que supone una muestras más de que el chileno no cuenta con él. Su bagaje de partidos en cinco meses de competición es bastante pobre: ha participado en cuatro partidos de LaLiga, en tres de la Liga Europa y en uno del torneo del KO. En total, ocho apariciones. Sólo en un encuentro fue titular, el 21 de noviembre de 2021, en Elche –la imagen que ilustra esta información es una fotografía de ese partido–. Ni siquiera en la primera ronda de la Copa, frente al Independiente de Alicante, salió de inicio –jugó siete minutos–. Por eso, la determinación del jugador y del club es que salga en busca de minutos. A sus 20 años, tienen claro que lo que necesita es jugar para que pueda continuar con su proceso de formación, lastrado tras su marcha de la UD, donde fue una pieza fundamental para Pepe Mel. De hecho, es el entrenador el que más ha insistido a Luis Helguera en la necesidad de recuperarle, toda vez que puede jugar como extremo pero también como delantero centro o falso nueve, lo que aportaría una alternativa más a Jesé. La temporada pasada ya demostró que tiene facilidad para marcar goles: sumó ocho en 30 partidos ligueros como amarillo –también jugó uno de Copa–. Uno de los aspectos que estudia la UD es si Rober puede jugar con ficha del filial. Ya lo hace en el Betis con el dorsal 27, pero con los amarillos fue profesional. De ser posible, su incorporación no obligaría a la UD a dar de baja a un miembro profesional del plantel. Esa posibilidad ya la barajó la entidad amarilla en el verano de 2020, antes de que salieran finalmente los futbolistas que el club tenía previsto, tales como Mantovani o Srnic. Como finalmente se llegó a un acuerdo con ellos, Rober pudo llevar el número 24, el mismo que lleva Pejiño en el presente. Cabe destacar, además, que el barbateño, que sufre unas molestias desde hace meses en el tendón del aductor y en el pubis, podría causar baja en esta ventana de fichajes si decide operarse, ya que tendría que afrontar un proceso de recuperación de al menos tres meses, pero tal circunstancia sería el último remedio. Si se mantuviera en la plantilla, que sería lo más normal, la UD, contaría a día de hoy con una ficha libre. Tenía dos, pero una ya la ha ocupado Hernani. Toda vez que la entidad pretende las llegadas de Rober y de un mediocentro, y dar una ficha profesional a Moleiro y a Cardona, sólo necesitaría sacar a dos jugadores y no a tres, porque el extremo puede figurar con un dorsal del filial por ser sub 23. Son cuestiones todas ellas que la UD maneja en estos primeros días del mercado de invierno. De momento ha completado la llegada del extremo portugués –firmó hasta final de curso, más otro en caso de ascenso–. Lo que le queda por hacer es acometer la cesión de Rober, fichar a un mediocentro y dar salida a dos jugadores: Maikel Mesa y Unai Veiga, que no cuentan para Pepe Mel, son los elegidos. Queda mucho tiempo para realizar todas esas operaciones. La de Rober también es prioritaria.