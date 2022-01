Pepe Mel: "Cuando digo luchar por todo, es todo"

La resaca dulce del derbi. Casi una semana después colea la victoria de la UD Las Palmas sobre el CD Tenerife en el Heliodoro (0-1) gracias al gol de Kirian. Tanto que Pepe Mel, técnico amarillo se refirió a él varias veces, una de ellas, para recordar que su equipo ha vuelto y que aspira incluso al ascenso directo. Aprovechó una cuestión sobre la afición para recordarlo y cerrar su comparecencia previa a la cita del domingo (20.30 horas, Movistar Vamos) frente a la UD Almería, líder de la competición.

"Deben de estar contentos. Hemos ganado al rival otra vez cuando no éramos favoritos y nadie pensaba que podíamos ganar en el Heliodoro. Nos mantenemos ahí y seguimos en la línea ascendente para estar en la posición que tenemos que estar para luchar por todo. Y cuando digo luchar por todo es todo, porque si tú le ganas al Almería el número de puntos entre el primero y el séptimo se acorta -ahora es de once-. Hay que ser un equipo difícil, que los rivales sepan que somos complicados y hacer una buena segunda vuelta", concluyó el madrileño.

Antes, al comienzo, se había referido al significado de llevarse los tres puntos del Rodríguez López. "Para nosotros era importante ganar el derbi más allá, y espero no meterme en un charco, de que el lunes pareciera que no se había jugado. Había que ganar por nuestra gente. Seguimos pensando que hicimos un buen partido, que fuimos listos. Jugamos contra un rival muy complicado y supimos ganarles", reivindicó.

"De la misma forma recibimos al Almería. El partido de Tenerife nos marca el camino a seguir y no tenemos que tener miedo a ningún partido ni a ningún rival. El que viene es muy bueno, diferente, por lo que tendremos que adaptarnos a ese rival que viene. Pero creo que hemos demostrado que este equipo puede competir para estar arriba", añadió en el mismo sentido.

Centrado ya en el duelo de pasado mañana, Mel fue cauto a la hora de comunicar con quién podrá contar y con quién no. "Hoy te puedo decir que estamos todos sanos pero mañana aparecen cuatro positivos. Nosotros mantenemos en la cabeza diferentes situaciones porque es lo que nos ha tocado vivir. No hay que quejarse porque no vale para nada, así que lo que hay que hacer es tener soluciones", comentó.

Cabe recordar que a estar alturas de la semana el club sólo ha comunicado el positivo de Sergi Cardona el pasado lunes, por lo que no está descartado para jugar frente al Almería. Quien seguro no estará es Álvaro Lemos. "No está para jugar. Entrena con el grupo pero a un ritmo menor y ya esperamos tenerle a la vuelta. Aprovechar esa semana de parón seguramente le va a venir muy bien", reconoció Mel, que confirmó igualmente la ausencia de Loiodice por lesión -por el mismo motivo tampoco estarán ni Pejiño ni Rafa Mujica-.

Cuestionado por si el acompañante de Fabio en el mediocentro será Kirian o Mfulu, deslizó que se decanta más por el franco-congoleño: "Yo lo veo más como pasó el otro día en Tenerife, que veamos las posibilidades del equipo, que podemos ganar y que podemos hacer daño al rival. A lo mejor desde el principio... Los partidos hay que madurarlos, saber meterte en el plan de partido. Y bueno, una de las opciones que tenemos es Nuke, otra es Kirian... Vamos a ver".

Sobre Fabio, aseguró: "El chico juega porque se lo merece, nadie regala nada. Lo bueno que tiene es que si un día sale del equipo y juega ocho partidos después, vuelve como se fue. Sabes lo que te va a dar, es un reloj suizo. Es un chico que se equivoca poco, que hace las cosas correctas, que siempre está en el sitio donde tiene que ayudar al equipo y por tanto te puedes fiar de él".

Mel insistió una varias veces en la diferencia entre el choque del domingo pasado y del próximo. "El Almería es un equipo muy, muy diferente al CD Tenerife. Seguramente la pelea por el balón va a ser mucho más complicada. Ellos tienen también obsesión por tener la pelota, porque los futbolistas que tienen en el campo tienen esa virtud. Entonces en ese aspecto va a ser un partido más difícil", sentenció.

Además, se refirió a la llegada de un mediocentro en el mercado invernal. "No lo esperamos pronto porque la opción que más nos gustaba -el brasileño Fernando Martins- definitivamente no va a ser. Entonces, firmar por firmar es algo que nadie quiere. Queremos a alguien que compita, que nos haga mejores y nos haga olvidar a Sergio Ruiz. La idea del mediocentro es por Sergio, por lo tanto, necesitamos a alguien que nos dé ese nivel. Entonces, tranquilidad, tenemos paciencia y todo un mes", comentó.