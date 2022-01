Cardona se alista ante el líder, la UD Almería

Sergi Cardona llega a tiempo para medirse con el líder. El covid no le impedirá estar presente en la gran cita de mañana (20.30 horas, Movistar Vamos) en el Estadio de Gran Canaria, donde la UD Las Palmas recibirá a la UD Almería después de ganar el derbi y volver a creer en que el ascenso directo es posible. El lateral izquierdo, único positivo de la primera plantilla anunciado por el club esta semana, no tenía síntomas y dio negativo en la prueba PCR, por lo que hoy, a falta de un día para el choque, se suma al grupo.

No es tarde. De hecho, la semana pasada se perdió unos cuantos entrenamientos por haber sido contacto estrecho de Clau, que resultó contagiado, y fue titular en el partido ante el CD Tenerife con sólo unas pocas sesiones de trabajo, al igual que Loiodice. Por tanto, si no muestra síntomas de fatiga en el entreno de esta mañana ni en la activación del mismo día del duelo, volverá a ser titular.

Es indiscutible para Pepe Mel, que ya pierde para un partido trascendental a un defensa como Álvaro Lemos y, por tanto, no quiere debilitar el otro costado. Si está en condiciones de jugar, lo hará, porque la UD podría ponerse a tan sólo siete puntos del líder en caso de victoria y el técnico tiene marcada esta jornada como clave.

Los números avalan a Cardona, sobre todo en su vertiente defensiva, la más importante. Se trata del jugador de todo el plantel que suma más recuperaciones de balón, 46, muy por delante de Curbelo, segundo con 26; y de Raúl Navas, tercero con 23, según datos de LaLiga. Además, es el que más faltas acumula, con 32, siete más que Lemos y Loiodice.

Pero también destaca en ataque, aunque de momento no registra goles. Sí suma una asistencia a Jesé en Anoeta, y muchas incursiones de peligro que hacen de él un fijo para Mel. Desde que en la quinta jornada entró en Anduva tras el descanso, no ha vuelto a salir: en los siguientes 18 partidos, sólo se perdió ocho minutos en Almería y 45 en Leganés.

De su buen hacer han dado buena cuenta también los dirigentes de la UD, que pretenden hacerle profesional en este mismo mercado de invierno –firmaría por dos temporadas más una opcional y la cláusula de rescisión pasaría de 10 a 30 millones–, y de otros clubes que ya han mostrado su interés en fichar al jugador.

Peñaranda, también listo

Si Cardona muestra hoy estar en condiciones, la única variante en el equipo titular frente al Almería será el sustituto del lesionado Loiodice. Cuestionado ayer por si Kirian sería el elegido, como pasó en el Heliodoro, el técnico, sin ser claro, deslizó: «Yo lo veo más como pasó el otro día en Tenerife, que veamos las posibilidades del equipo, que podamos ganar y que podamos hacer daño al rival. A lo mejor desde el principio... Así pues, el madrileño apunta más hacia Mfulu ante un rival que seguramente atacará más que el Tete.

El resto serán los mismos. Peñaranda, único que quedaba fuera por covid, ya trabajó ayer junto al resto y está disponible. A esta hora, nadie está fuera por el coronavirus. Tampoco Cardona y eso es un alivio para Mel.

Un positivo más en los filiales

Gabriel Felipe Arrocha Palmero, jugador de Las Palmas C, dio positivo por coronavirus en un test de antígenos y no podrá jugar el partido que disputará esta tarde (16.30 horas) el segundo filial amarillo frente al Tenisca en el Anexo, informó la entidad amarilla. «En esta misma situación se encuentran los jugadores de Las Palmas Atlético Arnau, Jeremi, Sato y Yeray, así como Cendón, portero de Las Palmas C, que continúan en aislamiento», añadió el club. Cabe recordar que el portero del equipo de Juan Manuel Rodríguez, Alfonso Liceras, también resultó contagiado en los PCR del pasado lunes, pero como no fue incluido en la lista del club, se entiende que ya dio negativo. En el primer equipo, los jugadores que han dado positivo tras el parón son Loiodice, Mfulu, Valles, Maikel, Clau, Peñaranda y Cardona. Todos lo superaron. | P. F.