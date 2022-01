El Málaga vuelve a tentar a Sadiku y la UD niega que vaya a marcharse

El Málaga CF insiste una vez más en incorporar a sus filas a Armando Sadiku, sin embargo, desde la UD Las Palmas niegan que el jugador vaya a marcharse en este mercado invernal. Así pues, el albanés, fichado el verano pasado por un temporada, está más cerca de cumplir su contrato con la entidad amarilla que de marcharse a mitad de campaña.

El interés del conjunto andaluz por Sadiku no es nuevo. De hecho, ya trató de incorporarle en julio de 2021 después de que el jugador consiguiera desvincularse del Bolívar de Bolivia, sin embargo, aceptó la rebaja salarial de la UD y no la del Málaga porque prefirió el proyecto amarillo. Pero desde Andalucía no tiran la toalla.

Este medio pudo confirmar que al delantero albanés le han tentado nuevamente, y que en ningún caso él ha pedido salir pese al poco protagonismo que Pepe Mel le ha dado en 22 jornadas. Por su parte, fuentes de la entidad amarilla aseguran que, pese a ello, el futbolista está adaptado y quiere cumplir el contrato que expira a la conclusión del presente campeonato.

Al mismo tiempo, añaden que se trata de un jugador que tiene un perfil único en la plantilla, por lo que no quieren desprenderse de él a pesar de que sólo suma 255 minutos en Liga en 12 partidos. En sólo dos de ellos –Valladolid y Lugo– jugó como titular. En Copa, en cambio, salió de inicio en los dos encuentros que disputó la UD y marcó un gol en cada uno –en Vélez y Valladolid–.

Sus cifras en el Málaga CF en la temporada 2019-20, la que paró varios meses por la pandemia de coronavirus, fueron mucho mejores: acabó el curso con 13 tantos en 36 encuentros ligueros. Por eso quiso recuperarle el verano pasado y quiere hacerlo ahora. Pero desde la UD aseguran que no saldrá y cumplirá su contrato.