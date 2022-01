Mel: «No me obsesiono con fichar a un delantero centro»

Han pasado 58 días desde que la UD no marca más de un gol en sus siete partidos disputados después de la noche en la que sucumbió en casa ante el Real Zaragoza por 2-3. Casi dos meses en los que la UD ha vivido una extraña sequía goleadora, anotando solo seis tantos. Aun así, Pepe Mel no está preocupado con incorporar a un artillero más a su plantel, pues destaca el «buen trabajo del equipo» para llevar el balón a la zona ofensiva. «No me obsesiono con fichar a un delantero centro en este mercado», resaltó al respecto el técnico amarillo tras el 1-1 de ayer.

«Estoy tranquilo en este aspecto. En el campo tenemos gente con garantía para hacer gol. Rafa Mujica estaba lesionado hasta hace dos días. Tenemos gente. No me obsesiona el delantero. Al final va a salir bien, lo que falla es el acierto individual», resaltó Mel sobre la confianza que tiene en su parcela ofensiva.

Aunque eso sí, no obsesionarse tampoco significa que no vaya a fichar a un delantero si a la dirección deportiva se le pone a tiro una opción fiable. Para ello Mel matizó que: «A lo mejor nos sale un magnífico portero y tenemos que firmarlo. Buscamos de todo lo que mejore al equipo. En este mercado las cosas son difíciles porque generalmente tienes que ir a por jugadores que no juegan. Lo que tengo claro es que lo que venga tiene que mejorar al equipo, no para hacer número porque ya somos bastantes.

En ese aspecto, el técnico amarillo volvió a mandar un mensaje a Luis Helguera incidiendo en que para él le «preocupa más la baja de Sergio Ruiz» y que «hay que llenarla con las mismas cualidades con un jugador parecido», aun que «no es sencillo», pero por ello están «teniendo la paciencia para encontrarlo».

Sobre el empate ante el líder de la categoría, Mel subrayó que se va «contento» por quien «estaba enfrente», resaltando que para él en la primera parte fueron «mejores», pero que «como siempre, vamos cortos con el 1-0».

La igualada tras el tanto de Jonathan Viera llegó después de una acción en la que Sergi Cardona perdió el balón en un forcejeo. Cuestionado sobre si para él era falta, el míster prefirió dar un pequeño tirón de orejas a su jugador. «Sergi ha pecado de falta de oficio. Viene del filial. Tiene muchísimas cosas buenas y tiene que aprender a fuerza de equivocarse. Luchar con veteranos y aprender lo que es la división. Pero lo que diga de si fue falta o no es absurdo», remarcó el entrenador.

Finalmente, sobre el plan de trabajo que va a llevar el equipo en el parón que se abre esta semana, Mel advirtió a los suyos de que: «Todos sabemos lo que conlleva cuando estamos por ahí. Hay que ser profesionales Pero eso no dice que no pillemos el covid en Guanarteme. Yo no tengo a mi familia aquí y no me voy», sentenció.