Atasco en las salidas, sin prisas en las llegadas

A 20 días de que se cierre el mercado invernal –el próximo lunes 31 de enero– la UD Las Palmas ha acometido una única operación desde que la ventana se abriera el pasado 3 de enero: el fichaje de Hernani Santos, que el domingo debutó como amarillo en el empate frente al Almería (1-1). La incorporación de un extremo no era ni mucho menos prioritaria en un plantilla en la que sobran, pero se hizo. Los movimientos que sí son preferentes, en cambio, todavía no se han producido.

No hay alarma en la entidad amarilla, porque los dirigentes prevén cumplir de una manera u otra, tarde o temprano, con los objetivos que se han marcado en este periodo de altas y bajas. Básicamente, se trata de fichar a un mediocentro y a otro atacante; de sacar a Unai Veiga y Maikel Mesa; y de dar una ficha profesional a Alberto Moleiro y Sergi Cardona. Son, como mínimo, seis operaciones y el club no ha ejecutado ninguna.

En cuanto a los fichajes se refiere, una vez completado el de Hernani, que firmó hasta final de temporada, más otra en caso de ascenso, la UD busca un mediocentro de unas características similares a Sergio Ruiz, es decir, un jugador con capacidad de sacar el balón jugado desde atrás y con cierta proyección en el ataque. En lo que Pepe Mel pide con mayor ahínco.

Pero no hay prisas. Saben tanto el técnico como el director deportivo Luis Helguera que encontrar ese perfil a mitad de curso no es sencillo. El intento más serio que ha hecho la UD hasta ahora fue por el argentino Fausto Vera, de 21 años y perteneciente a Argentinos Juniors, según TyC Sports, que apuntó que la entidad sudamericana había rechazada una oferta de 100.000 dólares –algo menos en euros– por la cesión del jugador, más una opción de compra de 1,5 millones.

Rober González

Mel quiere también otro hombre de ataque que tiene nombre y apellido: Rober González, cuya segunda cesión a la UD desde el Real Betis podría concretarse esta semana. Lo prefiere a un delantero centro –ya tiene a Jesé, Sadiku y Rafa Mujica–. En cualquier caso, no hay urgencias y las dos llegabas podrían producirse en el tramo final del mercado.

Como también las dos salidas, que será más complicadas. El club quiere quitarse de encima a Unai Veiga, porque consideran no da el nivel para la categoría, y a Maikel Mesa, porque tiene uno de los salarios más altos del plantel. Los problemas son, por un lado, que no aparece un equipo que quiera llevarse al vizcaíno, y por otro, que el tinerfeño no tiene la intención de marcharse.

Cabe recordar que el presidente Ramírez aseguró el pasado 20 de diciembre que ante cualquier inconveniente llegarían a un acuerdo con los futbolistas a los que pretenden sacar para hacer hueco. De momento sólo hay una ficha profesional libre. Las de Moleiro y Cardona dependen del resto de movimientos.