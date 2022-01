La aspiración de Jonathan Viera Ramos. Residir en un complejo de lujo llamado 'eternidad'. La cruzada por el número uno y batir a Germán Dévora. El capitán de Las Palmas pasó esta tarde por los micrófonos de la emisora oficial y admitió que "cada vez me divierto menos". Confía en alcanzar el 100% de su nivel físico ante la Real B o Cartagena. No desecha el ascenso directo. "Los primeros que debemos creer en ello de manera firme, somos nosotros", detalló. "A mí no me gusta parar, ni los descansos. Pero así es la competición y toca aceptarla (...) Todavía no he cogido el ritmo necesario; estuve cinco meses parado, luego llegué sin pretemporada. Cuando ya estaba bien, me pasó lo del dedo del pie, ya tenía ritmo pero llegaron las Navidades. Pero finales de este mes o en el inicio de febrero, ya pondré el ritmo de crucero".

Desecha la opción de fichar un delantero. "Si el equipo genera y materializa, no se hablaría del tema del nueve. Son números, es lo que ve la gente. Yo tampoco creo que precisemos un delantero; hay delanteros buenos que no están jugando ni un minuto por la competitividad. Queda toda la segunda vuelta, en la campaña del ascenso [2014-15], a estas alturas empezó un bajón muy fuerte y luego remontamos. Esto es fútbol, lo que hoy parece blanco; mañana es negro". Viera mantiene que se puede subir de forma directa. "Veo el equipo capacitado para el ascenso, pero hay que llegar enganchados. Debemos ser los primeros en visualizarlo". Ya con 32 años, y tras doce de profesional, reconoce que ya no disfruta como en sus inicios en la 2010-11. "Cada año que pasa, cada vez me divierto menos; mi estado físico no me ha permitido estar a tope. Es un lastre, desde que me ponga bien, será otra cosa (...) Creo que me estoy haciendo mayor, pero voy a jugar hasta los 40 años. Vi un vídeo mío contra el Nástic [2010] y vaya cabra loca. Pero es mi propósito, jugar hasta los 40 en la UD y batir todos los récords. Voy a intentar todos los récords". El '21' suspira por tanto por conquistar el cetro de máximo realizador con Las Palmas, que ostenta Germán Dévora. Le dedicó unas palabras de admiración a Moleiro. "Es el caso más próximo a mí, es muy especial. hablo mucho con él, me recuerda a mí; es eléctrico. Tiene que ser inteligente, no está para jugar en Segunda. Debe jugar en Primera, cuando tenga un cambio de actitud, va a despegar. Espero que sea en Primera y de amarillo".