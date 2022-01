Alexis Trujillo: «Rober es un alta importante para el ascenso de la UD»

La conquista del ascenso de la UD pasa por el arte de Rober González -cedido por el Betis por segunda ocasión- y la maestría en la dirección técnica de José Mel Pérez -dos ascensos y 202 duelos dirigidos al frente del conjunto de Heliópolis-. Además, el vivero amarillo, la factoría de Siete Palmas, se fundamenta ahora en la capacidad de liderazgo de Tino Luis Cabrera, que permaneció durante seis años en el organigrama verdiblanco -de 2014 a junio del 2020-.

La metamorfosis al ‘viva la UD manque pierda’ es incuestionable. Bajo este prisma, y desde el Villamarín, Alexis Trujillo (Las Palmas de Gran Canaria, 56 años), coordinador del área deportiva del Real Betis, pasa página sobre el polémico pase a cuartos de final tras eliminar al Sevilla en el cruce del ‘palazo’ a Jordán. Centrado en el pulso liguero de hoy ante el Deportivo Alavés, es un analista de lujo sobre los tres príncipes del beticismo. Con 274 duelos con el Betis y 257 de amarillo, Alexis confía ciegamente en el ascenso de la UD. Habla con el corazón y desde la admiración de Rober y Mel. En el caso de Tino Luis va más allá: «Es mi hermano».

Alta de mayor impacto

«Las Palmas ha completado un fichaje importante para luchar por ese objetivo llamado ascenso; ya lo demostró el año pasado con su aportación ofensiva [hizo ocho tantos]. Va a generar competencia con los jugadores del frente ofensivo. Aportará su granito de arena; confío en que será importante y que pueda crecer en busca de ese reto trazado», valora el ejecutivo verdiblanco sobre Rober, que apenas completó ocho partidos a las órdenes del chileno Manuel Pellegrini -un total de 224’ entre Liga, Copa y Liga Europa-.

A sus 21 años, estará cedido hasta junio. Su fichaje es un ‘gol por la escuadra’ de Mel. La insistencia del novelista resultó crucial para repatriar, por segunda ocasión, al emeritense. En la 2019-20, el atacante firmó ocho goles y cuatro asistencias en 30 encuentros.

Rubén Castro, Willian José, Quique Setién...El puente aéreo resulta eterno. Nace el matrimonio ‘UD Betis’. «Espero que llegue el año definitivo de los amarillos. ¿Unión Deportiva Betis? Siempre ha existido un gran vínculo profesional, de tal manera que todos puedan mostrar sus capacidades y aportar ese granito de arena. Así como el resto de los empleados del club echen el resto por la meta».

Cuando estira su oratoria sobre Las Palmas, se pone la bufanda. «Me gustaría que el equipo de mi tierra, el que me brindó la posibilidad de dedicarme al fútbol profesional, estuviese en Primera. La UD debe estar en la mejor liga nacional y del mundo, ojalá lo pueda lograrlo lo antes posible y si es en junio, muchísimo mejor. Sí considero que tiene un equipo temible y ahora falta que hable la pelotita».

Completa su análisis de la situación. En la liga del Almería, ofrece sus claves para alcanzar la gloria. «El equipo amarillo atesora un gran talento, están compitiendo bien y se encuentran a dos puntos de la promoción. Así como a ocho del ascenso directo. Restan 19 jornadas, es uno de los candidatos para luchar por lo máximo. Se han reforzado a conciencia», realza.

Las bondades del ‘21’

De Alexis a Jonathan Viera. El ejecutivo bético, sobre si el de La Feria es el mejor jugador de Segunda, matiza que «no me gustan las comparaciones». «En el mundo del fútbol, los jugadores presentan características diferentes. No puedes establecer paralelismo, son capitales en sus equipos. En el caso de Jonathan, tiene una calidad excepcional; un manejo del tiempo con el balón y una capacidad de desborde, así como de asociarse que es espectacular. Lo veo como un jugador que puede darle ese plus para que la UD sea ese firme candidato. Con seis goles, está completando una buena campaña. Es regular en su juego; dará alegrías a la afición grancanaria».

Moleiro y el ‘palazo’

La debilidad de Alexis es Tino Luis Cabrera. «Lo conozco bien; su auténtica pasión es entrenar, pero dentro del fútbol hay muchísimos cargos. Tino es una persona que está muy cualificada, lo hemos tenido en varios departamentos, hizo un trabajo espectacular».

Sobre su vuelta al banquillo de Las Palmas Atlético, detalla que «está capacitado para lograr lo mejor. Lo quiero como un hermano».

¿Ficharía a Moleiro? Al Betis se les escapó Pedri -fue ofrecido por Mel antes de adquirirlo el Barça en 2019-. «El Betis tiene una secretaría técnica con información de todos los valores a nivel mundial. Los buenos están vigilados. ¿Moleiro? No entro en casos individuales; ahora estoy vinculado al primer equipo. Si encaja en la identidad de nuestro equipo, la secretaría tendrá constancia».

En relación a Mel, recalca que «hablan sus números y conquistas. Aquí hizo algo grande con dos ascensos, Europa...». Sobre la polémica con el Sevilla y la agresión a Jordán, tira de diplomacia. «Hoy jugamos contra el Alavés; es clave. Estamos contentos de pasar la eliminatoria, pero hay que dejarlo aparcado. Llego un duelo complejo y áspero. Los tres puntos, un gran botín». El lienzo de Alexis y el ‘viva la UD manque pierda’.