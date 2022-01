Rober apunta a la titularidad en su reestreno con la UD

Rober González está listo para ser titular. Llegó a Gran Canaria hace exactamente una semana, pero lo hizo en plena forma, porque no había parado de entrenar con el Real Betis Balompié, club que lo cedió a la UD Las Palmas hasta final de temporada, salvo unos días en Navidad en los que pasó el covid. Lo superó bien, y después de cuatro entrenamientos con el grupo, ha demostrado estar en una gran forma.

Por eso Pepe Mel, que pidió con ahínco su regreso en este mercado invernal, y que incluso participó directamente en las negociaciones con la entidad rojiblanca para tratar de convencerla de que lo ideal para el jugador era que disfrutara de minutos donde tenía más posibilidades de hacerlo, y no en un equipo de Primera, tiene pensado darle la alternativa a las primeras de cambio, pasado mañana en el Fernando Torres de Fuenlabrada (17.15 horas).

El técnico prueba con el nuevo fichaje de invierno y Jesé en la delantera para asaltar Fuenlabrada

No hay tiempo que perder, porque el cuadro amarillo, que crea muchas ocasiones por lo general, pero cuya falta de puntería le ha privado de sumar varios puntos esta temporada, necesita materializar en más goles sus continuos ataques, y por ahí Rober tiene una vía para convertirse en indiscutible, porque tiene gol.

El curso pasado, en 30 apariciones ligueras, marcó ocho y dio cuatro. En el primer tramo del presente curso casi no tuvo presencia en el Betis: su participación se redujo a cuatro ratos en Liga, uno en Copa del Rey y tres en Liga Europa. Es por ello por lo que el emeritense está con más ganas si cabe de reivindicarse una vez más como amarillo.

Sabe Rober que cuenta con la bendición de Mel y siente la necesidad de corresponderle. Al fina y al cabo, el técnico fue una pieza fundamental a la hora de cumplir su deseo en el mercado invernal: regresar a la UD para tratar de conseguir el ascenso a Primera, objetivo que consideró factible en su presentación.

Envuelto otra vez en la dinámica de Las Palmas, el extremeño ha entrenado con ganas y se encuentra al 100%. Se ha integrado al grupo con mucha naturalidad, entre otras cosas porque ya conocía a buena parte del vestuario, y eso le ayuda a la hora de que el entrenador tenga pensado sacarle desde el inicio en un partido marcado en rojo en el calendario de la UD, porque se enfrenta al antepenúltimo, al que debe ganar, y justo antes de la visita del penúltimo, la Real Sociedad B.

Importancia

Consideran en todos los estamentos del club, desde la dirigencia hasta la plantilla, pasando por el cuerpo técnico, que la suma de esos seis puntos, después de sacar un botín de cuatro ante el Tenerife y el Almería, dos equipos que están por encima, es vital a la hora de certificar las aspiraciones de ascenso de los amarillos.

Para ello Mel no escatimará y si no sucede ningún contratiempo en las dos últimas sesiones de trabajo Rober será titular. De hecho, en el entrenamiento de ayer –el tercero de la semana–, que consistió en un partidillo con Las Palmas C –también participaron otros futbolistas de distintos filiales–, estuvo con el equipo con más pinta de titular el sábado, aunque también hubo ausencias que no se presume que habrá.

En un 4-3-3, el extremeño formó en el ataque con Jesé Rodríguez, con cuatro centrocampistas por detrás, aunque Kirian fue el que actuó más escorado a la izquierda. Por detrás, un trivote formado por Fabio, Mfulu y Loiodice les guardaba las espaldas, con Ale Díez, Raúl Navas, Ferigra y Benito en defensa, y con Raúl Fernández en la portería.

En ese once faltaron hombres fijos como Jonathan Viera, Eric Curbelo y Álvaro Lemos –además del sancionado Cardona–. La UD no ha informado de ningún inconveniente en forma de positivo por coronavirus de ninguno de ellos, aunque cabe recordar que ya no lo hará: la nueva política es la del silencio público en ese sentido –si está obligada a informar a LaLiga a nivel privado–. Más allá de ello, Ale Díez cuenta con posibilidades de repetir como titular por tercer partido consecutivo en lugar del gallego, disponible ya después de su lesión en el último partido del año pasado, ante el Eibar el pasado 18 de diciembre.

Ambos coincidieron seis veces como titulares el curso pasado; ante el Lugo marcaron los dos

Uno de los alicientes de la nueva UD con Rober será volver a ver juntos al extremo y a Jesé, que ya coincidieron la temporada pasada, aunque no mucho. Entre que el grancanario debutó tarde tras firmar en el último día del mercado, y que el extremeño estuvo lesionado durante dos periodos, apenas jugaron al mismo tiempo en nueve ocasiones, y en sólo seis de ellas ambos fueron titulares.

El balance de la UD en estos últimos casos fue de dos victorias, tres empate y una derrota. Esta última se produjo frente al Espanyol en Barcelona (4-0). Las tres igualadas fueron en el derbi del Heliodoro (1-1), ante el Mallorca en el Gran Canaria (1-1) y contra el Oviedo en el Tartiere (0-0). Los triunfos, por su parte, sucedieron frente a la Ponferradina (2-0) y el Lugo (6-1).

Precisamente en este partido tanto Jesé como Rober vieron portería y contribuyeron a la goleada del equipo ante un rival decaído. Aquel 6-1 de Semana Santa significó, por otro lado, la salvación fáctica de la UD, que se alejó bastante del descenso y pudo ya jugar con la calculadora.

El isleño logró, de penalti, su primer tanto después de varios partidos negado ante el gol; el extremeño, por su parte, marcó un hat trick. En la cuarta diana de Las Palmas, ambos conectaron: Jesé dio el pase al hueco y Rober empujó la pelota hacia dentro de la portería, ya vacía.

Ahora Mel tiene previsto incluirles en el Fernando Torres. Confía en esa pareja, con el respaldo de Viera, al que se espera, por detrás. Rober ha llegado con fuerza y está listo. Por él pasa una solución a la falta de acierto.