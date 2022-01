En defensa de Juan Manuel Rodríguez: 45 victorias y 24 ‘platanitos’ en un ciclo histórico

El legado del Mourinho del Roque Nublo. Méritos, cifras y un final deshonesto a la categoría de un preparador de enjundia -es el quinto con más partidos dirigidos en la historia de la UD con 125-. Juan Manuel Rodríguez ( Las Palmas de Gran Canaria, 63 años) presentó su renuncia hace nueve días y dejó vía libre a la opción de Tino Luis Cabrera al frente de Las Palmas Atlético en el Grupo IV de la Segunda RFEF para las últimas 17 jornadas. La ‘vela chica’, por primera ocasión en todo el curso, ocupa plaza de descenso a 3ª.

En su segundo periplo en el filial de la UD, ‘Joao’ tomó las riendas el 8 de noviembre del 2017 ante la destitución de Suso Hernández y dejó un ciclo glorioso de tres permanencias consecutivas. Algo inédito en la historia del primer filial de la UD Las Palmas -evitando la caída al Grupo Canario de Tercera-. En la pasada edición liguera, allanó la conducción a la cuarta categoría de fútbol nacional.

A sus 63 años, se vio superado por una caseta díscola: seis expulsiones en las últimas ocho fechas

Son 1.527 días en el cargo, con un total de 45 victorias, 42 empates y 47 derrotas. Con el filial en puestos de descenso, optó por dejar el cargo ante el grado de desidia de una caseta autodestructiva con seis rojas en las últimas ocho jornadas. Un vestuario díscolo, ajeno a las cadenas de la disciplina que exigen un filial. Las últimas fechas ligueras dejó el insulto de Joel del Pino a un contrario en el tramo final del encuentro, en un acto de evidente falta de madurez.

De Josep Martínez a Saúl Coco

Por encima de los resultados y de la conquista de los objetivos, salvo en la última fecha liguera, con Las Palmas Atlético en descenso, el régimen de Juan Manuel ha contado con la condición de factor formativo de piezas claves en el ejército de José Mel Pérez.

Son el caso del portero Josep Martínez -que luego sería traspasado al Red Bull Leipzig por 2,1 millones-, así como de una relación amplia de jugadores que llegaron al plantel de Mel: los Eric Curbelo, Álex Suárez, Carlos González, Jesús Fortes, Edu Espiau, Kirian Rodríguez, Josemi, Ismael Athuman, Álvaro Valles, Toni Segura, Cristian Cedrés, Álex Domínguez -ahora enrolado en las filas del Ibiza en calidad de cedido-, Dani Flaco, Juan Fernández, Pau Miguélez, Clau Mendes, Boris, Cardona, Diego Guti, Saúl Coco, Elejalde, Moleiro o Pol Salvador, entre otros. Es la lista de activos de diamantes que pasaron por las manos de Juan Manuel, un estratega de largo recorrido que jamás había encadenado un proyecto por quinto curso consecutivo.

Ayer, el propio José Mel Pérez matizó que la relación con el extécnico el filial siempre fue la idónea. «Os quiero aclarar que mi vínculo con Juan Manuel siempre fue correcto. Me llevé bien, una relación más que cordial. A mí no me compete lo que se ejecute con Juan Manuel; esté o no esté».

Evitó el descenso en 2018, 2019 y 2020 con tres finales de campeonato con cifras de ascenso

Al extécnico de la UD le suple en el vivero del Anexo de Siete Palmas, la figura de Tino Luis Cabrera, que ejercía de secretario técnico en el ‘staff’ de la dirección deportiva que lidera Helguera. Manuel Rodríguez ‘Tonono’ aclaró con una sobredosis de diplomacia el cambio de régimen en el primer filial de la cadena. «No ha pasado nada, Juan Manuel ha decidido salir; y Tino Luis Cabrera destila pasión. Estaba dispuesta a hacerse cargo de un Cadete de la UD si fuese preciso, llega un rostro pasional para relevar a otra figura de enorme dedicación en este club». La salida de Juan Manuel se rubrica tras una secuencia de seis partidos consecutivos sin sumar una victoria en la Segunda RFEF.

Es la primera ocasión en toda la campaña, que Las Palmas Atlético se ve en apuros. Además, se brinda otra consideración histórica. Los descartes del primer equipo, como Ale García, ‘bajan’ a la ‘vela chica’ ante la falta de minutos en la élite con Tino Luis. Un milagro.

El lienzo del tiburón

Las tres permanencias de Las Palmas Atlético con Juan Manuel Rodríguez no conocen registro en la historia. La mejor clasificación corresponde al ciclo de Víctor Afonso (2014), que lo metió en la fase de promoción a la categoría de plata. Fue la primera y la única ocasión. Pero Juan Manuel ha estirado la fiabilidad y la eficacia de un vivero que ha tenido respuesta inmediata en el primer equipo.

Kirian, autor del gol de la victoria en el Centenariazo en el Heliodoro, Moleiro o Sergi Cardona son productos con el sello de Juan Manuel. Un motivador que dejó estampas dramáticas en 2018 tras una salvación agónica. Conviene recordarlo. El alma de la historia.