La honradez de Fabio González. El puntal de Ingenio no quiere culebrones. Las series de intriga, para Netflix. El centrocampista de 24 años, en el mejor momento de su carrera, finaliza contrato el 30 de junio pero deja sobre la mesa su preferencia de seguir de amarillo. "No hemos hablado de nada; yo estoy tranquilo, mi primera opción siempre será la UD. Ya habrá tiempo, pueden pasar muchas cosas [de aquí a junio] (...) El fútbol cambia de un día para otro de forma radical, casi sin darte cuenta. Han sido muy importantes estos diez últimos partidos, trabajando para seguir y afianzarme. Pero si tengo que aportar desde el banquillo, los minutos que sean, así será", aseguró en Deportes Cope Gran Canaria.

Desvela una conversación informal con el director deportivo Luis Helguera. "Hablé con él algo, ya saben que es mi primera opción". No considera necesaria la contratación de otro centrocampista -la UD busca un nuevo Sergio Ruiz-. "El míster lo ha pedido; pero me limito a mi trabajo. Pero la posición está bien cubierta, hay jugadores como Maikel, Veiga, Nuke, Enzo...". Titular 20 de noviembre, no le obsesiona perder su puesto en el once inicial. "Esto es un equipo, si el técnico valora que otro compañero está mejor que yo, para aportar, bienvenido sea. Lo importante es el grupo, Mel lo que quiere es ganar; todos queremos ganar, quién mejor aportaciones complete, seré el que juegue".

En relación a los objetivos, y de cara al partido de mañana ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres, no desecha conquistar el ascenso directo cuando restan 19 jornadas. Además, lució su arista más personal. "Me acuerdo mucho de mi familia, de todos los entrenadores que me han ayudado. De cada uno, aprendí algo. Pongo en valor las horas de trayecto de mi padre en coche para llevarme a entrenar, soy del Sur y llevo desde Cadetes en el club amarillo. Llevo diez años y es el escudo de mi vida", valoró el centrocampista que acumula 71 duelos con la elástica amarilla.

El nombre de Manolo Márquez está vinculado a su carrera. "Me dio la oportunidad de debutar y en Primera, antes logramos un ascenso idílico. Para mí, ha sido uno de los entrenadores que más me ha marcado". Se siente valorado por la prensa, y resalta su regularidad. "No destaco tanto, soy de 7 o de ocho, no te doy un diez; pero luego no bajo al cuatro. Me considero un futbolista regular". Amante de la Lucha Canaria, sobre si se hubiese dedicado al deporte vernáculo, ofrece la negativa por una cuestión de peso. "Mi cuerpo no me lo hubiese permitido".