García Pimienta: "Me gustan los retos; y el de la UD es luchar por el ascenso por su historia y afición"

Francisco Javier García Pimienta 'Xavi' acepta el desafío de hacer olvidar al novelista Mel. El nuevo técnico de la UD, la gran apuesta de Luis Helguera, mira a Primera y abraza el embrujo de la cantera canaria. "Estoy contento por venir a un club en el que me siento identificado; el objetivo es luchar por subir a Primera por historia, por afición y por el nivel de los jugadores. Nos resta una vuelta entera, y me identifico con una manera de jugar del Barça (...) La materia prima de la UD se asemeja a mi manera de entender el juego, pero estamos para intentar ganar. Somos un club que aspiramos a lo máximo. Demando jugar bien y competir. Sin balón, hay que recuperarlo y ser competitivos, ganar segundas jugadas...Cumplir con lo te iguala cuando no tienes tanta calidad. Hay que trabajar en las dos facetas", aseveró García Pimienta, que llega con el aval de Helguera. La contratación del director deportivo y que viene para meter en playoff a un conjunto que ha recibido 30 goles en el campeonato doméstico".

Sonó el móvil y no lo dudó. Era la UD. "Cuando estás sin entrenar te da para ver mucho fútbol, por nuestra idea, la mía y la de mi segundo Álex García, con este perfil de jugadores que tiene Las Palmas, todo encaja. Hemos tenido conversaciones con Luis y está el reto de estar lo más arriba posible. Cuando recibo la llamada, lo tuvimos claro; la intención es venir para hacer las cosas lo mejor posible (...) Estamos acostumbrados al reto diario, queremos comenzar a trabajar y que se normalice nuestra figura". Declaró que ha visto todos los partidos de la UD y no quiso hablar del mercado invernal. "Ahora quiero conocer al plantel". Más allá de la figura de Álex, su segundo, completará el resto del equipo con gente de la casa. "Aquí ha gente muy preparada".