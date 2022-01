Ramírez castiga a Rober y Clemente por el vídeo de los bailarines: "Se les abrirá expediente"

Látigo a los bailarines del vídeo. Rober González y Óscar Clemente recibirán el castigo disciplinario de la UD que marca el código disciplinario por salir de fiesta en la noche que fulminaron a José Mel Pérez. Así lo confirmó esta mañana el presidente del club amarillo Miguel Ángel Ramírez, tras la reunión con Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias y Miguel Concepción, responsable del consejo de administración del CD Tenerife. "Más allá de que saliesen, podían salir, estaban de su día libre. Pero sí consideramos que no era lo más decoroso. El club tomará medidas, se abrirá expediente y ya se verá qué ocurre", detalló Ramírez.

Además, Ramírez reconoció que gran parte de la cuota de responsabilidad de la situación deportiva actual también es culpa de la plantilla. "El técnico tiene mucha culpa, pero no es el único responsable. Cuando un equipo no va como se quiere, los jugadores son copartícipes". Sobre el mercado de invierno, matiza que hay una cumbre pendiente. "Tendremos una conversación; habrá que tomarla".

El principal ejecutivo recuerda que la situación deportiva no era la adecuada. "Quedan 18 jornadas y estamos a tres puntos del objetivo. Ya quisiéramos estar en esta situación cuando comenzó el campeonato. Clasificatoriamente no estamos tan mal, la imagen que dábamos no correspondía con un club que en casa lo hacía todo bien y fuera, casi todo mal. Ante esa irregularidad, es complicado llegar a jugar el playoff. Es complicado, pero vamos a tratar de comerte los menos errores posibles. Nadie te garantiza el playoff, ningún entrenador te asciende el equipo. Si no hacíamos cambios, posiblemente como íbamos, pues no llegábamos".

Incide que era necesario meter bisturí. "Hay que hacer cambios, y así tienes más opciones de alcanzar la meta. Hay tiempo suficiente para seguir animando al equipo, un nuevo cambio al equipo vendrá bien. En búsqueda de ese rumbo, en casa somos de los mejores de Segunda, pero fuera, somos de los peores. Había que cambiar algo. Y tenemos que buscar ese equilibrio entre una cosa y otra. Estamos a solo tres puntos, lo podemos lograr".