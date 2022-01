Mel: «No sabía lo que significaba la UD y me voy sabiéndolo»

Un «hasta luego», dos brazos en alto frente a un iPad con 17 periodistas al otro lado y una sonrisa apretada del que quiere, en realidad, ocultar unas lágrimas. Fue la estampa, emocionada, con la que Pepe Mel se despidió de la UD Las Palmas. Insistió varias veces en que estaba capacitado para lograr el objetivo del ascenso, más o menos las mismas en las que aseguró asumir la decisión del club de destituirle a falta de 18 jornadas para el final y con el equipo a tres puntos de los puestos de playoff.

«No es cuestión de si entiendo las decisiones o no. Soy un profesional de esto y entiendo cómo se maneja el mundo del fútbol. No tengo absolutamente ningún reproche que hacer al club. Pienso que toman la decisión pensando en el bien general de la entidad, que está por encima de todos nosotros, y así me lo tomo yo», explicó el madrileño.

«Sin duda alguna yo estaba capacitado para haber conseguido el objetivo. Pienso que la UD al final va a conseguirlo. Estoy convencido de ello. Será sin mí, pero sin ninguna duda pienso que el equipo está capacitado para conseguir el reto», agregó de inmediato.

Son las dos ideas fundamentales que Mel quiso transmitir durante su comparecencia telemática ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Barranco Seco, donde estuvo acompañado por el director deportivo Luis Helguera y el director general Patricio Viñayo.

Algo se olía el entrenador después de la derrota del sábado pasado en Fuenlabrada (3-2). Un lastre, la debilidad defensiva, que aplacaba todo lo bueno del equipo. «Cuando esas cosas no salían –lo bueno– éramos muy vulnerables, léase Mirandés, Leganés o Fuenlabrada. Yo lo sabía y acepté ese reto. Espero que prevalezcan las cosas buenas hasta final de temporada, y si es así, la UD estará entre los seis primeros seguro», comentó el técnico,

Pese a intuirlo, pensaba en todo caso que no sucedería tras la caída del Fernando Torres. «Hablé con David Gómez –el preparador físico, que no estuvo en Fuenlabrada por covid– por teléfono y le dije: ‘Tengo la sensación de que Real Sociedad B y Cartagena son nuestros partidos tope’. Lo entendí así, pero entiendo al club», reveló.

Ahora ya es pasado de la UD y le toca mirar al futuro. Está seguro de que «el equipo va a tener esa reacción que esperan» los directivos con la llegada de García Pimienta, aunque le queda una magua: «Daría 100 de los partidos –de los 128 que sumó– por jugar uno en Primera con la UD. Ese era el objetivo y estoy seguro de que se va a conseguir, lo que pasa es que el fútbol tiene sus prisas, sus momentos, sus circunstancias...».

Pepe Mel se suma ahora a la lista de aficionados amarillos. «No tenía absolutamente idea de lo que significaba la UD Las Palmas, lo reconozco, y me voy sabiendo qué es la UD Las Palmas para este Archipiélago, para los grancanarios. Eso me enriquece como persona y haber contribuido y entrar en la historia para mí es un orgullo», reivindicó con emoción.

Con la misma con que se refirió a dos exjugadores a los que quiso recordar. «Hay dos personas que yo querría nombrar en lo personal, dos futbolistas que me han demostrado estos días que son personas, del trato humano: uno es Javi Castellano, que me mandó el primer mensaje, y el otro es Aythami», comentó el madrileño.

De sus 128 partidos en casi tres años se queda con los tres triunfos en los derbis frente al Tenerife, y no se arrepiente de nada: «Las personas somos nuestros aciertos y nuestro errores, somos un pack».

Mel, tras su paso por la UD, tiene clara una cosa: «Me gustaría que la gente no viera en mí un entrenador bueno o malo, pero sí una buena persona que ha sido honrada». Para él es lo más importante. «¿Tú sabes lo que es recibir mensajes de Oltra, de Ramis, de Anquela, de Javi Castellano, de Aythami, de gente que está aquí conmigo acompañándome? Eso es lo que vale». Palabra de entrenador.