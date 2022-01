Christian Rivera: «No me gustaba Las Palmas; la gente no tiene nada que ver conmigo»

La confesión de Christian Rivera. El exjugador de la UD Las Palmas habló sobre su paso oscuro por el equipo amarillo y se sinceró en cuanto a las causas de su fracaso. En una entrevista con La Nueva España, el asturiano, hoy jugador del Sporting de Gijón, fue explícito ante la pregunta concreta de si costó mucho convencer a la entidad amarilla para que le dejara salir el verano pasado.

«Bastante. Un día parecía todo arreglado y a la hora te decían que no salías. Era según soplara el viento. En Las Palmas pasé una depresión, seguro. No como la que puede tener mucha gente, pero estaba fatal mentalmente», comenzó el mediocentro.

«Me doy cuenta ahora porque estoy de p… madre. Incluso estando sin jugar, como hasta hace un mes, me encontraba bien porque me gusta Gijón, me gusta jugar en el Sporting. En Las Palmas los compañeros eran top, pero el sitio no me gustaba y la gente no tiene nada que ver conmigo», agregó el gijonés.

Cabe recordar que Rivera fichó por la UD en el verano de 2018, justo después del descenso, por cuatro temporadas y con uno de los salarios más elevados de la plantilla de entonces, el que le puso Toni Otero, entonces secretario técnico del club –no había director deportivo tras la no renovación de Toni Cruz después del descenso–.

No habían pasado ni dos meses de competición cuando el centrocampista, que nunca se adaptó al equipo que entonces dirigía Manolo Jiménez ni a la ciudad, se marchó cedido al Huesca. El curso siguiente estuvo a préstamo en el Leganés y el Girona. En total, sólo sumó nueve partidos como amarillo en dos etapas.