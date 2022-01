Xabi Alonso y su recuerdo aún candente del «Insular»

Un referente en el banquillo del rival. Más como exfutbolista que como entrenador, porque cumple apenas su tercera temporada en los banquillos, pero el nombre de Xabi Alonso Olano (Tolosa, Guipúzcoa, 1981) está marcado en oro en la historia del fútbol español. Atesora, entre otros títulos mayores, dos Eurocopas y un Mundial como miembro de la generación de jugadores que auparon a España a lo más alto durante cuatro años, entre 2008 y 2012. Esa figura visita mañana por primera vez el Estadio de Gran Canaria como técnico de la Real Sociedad B.

Sí estuvo en dos ocasiones en el extinto Estadio Insular cuando daba sus primeros pasos como futbolista en el equipo donostiarra. Un lapsus durante su comparecencia de ayer le llevó a confundir el campo actual con el antiguo. «Hay que hacer un partido casi perfecto para sacar algo del Insular», dijo. Un recuerdo aún candente de alguna manera, aunque no de grato recuerdo para el tolosarra.

Porque no consiguió ganar en el recinto de Ciudad Jardín en ninguna de las dos campañas que Las Palmas estuvo en Primera entre 2000 y 2002. En abril de 2001 la UD ganó por 2-1 con goles del brasileño Álvaro y del argentino Turdó –por la Real marcó De Pedro–, mientras que en enero de 2002 en resultado fue de empate a cero. En ambos partidos, Xabi Alonso, entonces con 19 y 20 años, respectivamente, jugó los 90 minutos.

Luego el cuadro amarillo descendió y no volvió a la máxima categoría hasta 2015. En ese tiempo, al hoy técnico del filial txuri-urdin, además de hacer historia con la selección nacional, pasó por el Liverpool y el Real Madrid, con los que ganó dos Copas de Europa, una con cada uno, entre otros títulos. Para cuando la UD volvió a la élite él ya se había marchado a Múnich para disfrutar de sus últimos años como jugador en el Bayern.

Ahora afronta una nueva etapa como entrenador. Esta es su tercera temporada en la Real Sociedad B, a la que ascendió el verano pasado, y mañana pisará por primera vez el Gran Canaria. Sabe lo que tendrá enfrente. «Las Palmas es un equipo diferente al resto por su forma de jugar y por la calidad que tiene», comentó sobre el cuadro que hasta el domingo dirigía Pepe Mel y ahora capitanea Xavi García Pimienta.

Conoce el tolosarra el trabajo del nuevo entrenador amarillo en el Barça B. «Conozco su estilo y forma de jugar y llega a un club con mentalidad ofensiva con capacidad de asociarse, de encontrar al hombre libre y de progresar con pequeños pases», aseguró antes de advertir sobre su llegada: «Es un estímulo nuevo para los jugadores y conociendo eso prepararemos el partido».

Xabi Alonso, por otro lado, dijo sobre los suyos que sería «imperdonable no creer y no querer» en la permanencia pese a que el cuadro donostiarra es penúltimo y está a ocho puntos de la salvación. «El fútbol es tan bonito que puede pasar de todo. Estamos en disposición de competir por muchísimos puntos y las dinámicas pueden cambiar en 90 minutos, aunque es verdad que el punto de inflexión se está alargando», reconoció. Sea lo que sea, será en el Gran Canaria y no en el Insular.